Байден уверен, что Россию нельзя победить на поле боя в Украине

Байден уверен в том, что Россию нельзя победить на поле боя. Он выразил сомнение по поводу реальности поражения РФ и оказал давление на лидеров прибалтийских государств, которые к этому призывают. Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

Автор статьи указывает, что такая позиция американского президента напугала союзников Украины из восточной Европы. Они опасаются, что лидер США из-за настроенности на дипломатическое разрешение конфликта будет всячески оказывать давление на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот возобновил переговоры с Россией.

Ранее Вашингтоне допустил сдачу Киевом восточных территорий. По этой причине у западных союзников может возникнуть скепсис по дальнейшему оказанию украинскому режиму помощи для отвоевывания земель у РФ.