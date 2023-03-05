Военкор Руденко: Украину в 2023 году ждёт голод

Украинский фермер в видеоинтервью местному изданию рассказал о непосильной стоимости удобрений, из-за чего посевы сельскохозяйственных культур в грядущем сезоне могут быть сорваны. Мужчина называл цены в Украине астрономическими.

Журналист Андрей Руденко опубликовал у себя в Телеграме отрывок интервью. Репортёр сделал вывод, что Украину в 2023 году ждёт голод.

По заявлению фермера, он ежегодно покупал безводный аммиак по цене 9 тысяч гривен за тонну из РФ. Эта цена уже включала доставку в Бобровицу из Тольятти. Теперь остался один вариант по 59 тысяч гривен за тонну аммиака и по 39 тысяч гривен за одну тонну селитры. В целом мужчине нужно 12 миллионов на закупку селитры для кукурузных полей.

Это не только не выгодно либо неокупаемо, а не реально, поскольку столько денег у украинца нет. Фермер в интервью заключает:

«Да в гробу видал я такую селитру!».