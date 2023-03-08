"Бедросыч, отмена! Всё, уходи!": Вместо Филиппа Киркорова попросили выступить нормального мужика

Композитор Вячеслав Вербицкий отменил Филиппа Киркорова прямо в эфире канала ТНТ. Дело было на телешоу "Конфетка". Несколько выпусков назад в программе участвовал поп-король. В новом выпуске певца упомянули не в лучшем виде:

Как думаете, кто томится сейчас за экраном? - спросил Гарик Мартиросян у автора песни.

По условиям передачи участник говорит, какого артиста хотел бы видеть со своим хитом.

Долго думал. Возможно, подойдет Рома Жуков, - сказал Вербицкий.

Ладно, это единственный раз, когда сообщили, кто будет за экраном. Для вас песню "Навсегда с тобой, Наташа" споет народный артист РФ Филипп Киркоров!

Нет-нет. Только не Киркоров! - ответил композитор.

Сглаживать этот неудобный момент стал сам Мартиросян. Он подошел к кулисам и крикнул:

"Бедросыч, отмена, всё, уходи!