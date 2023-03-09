Стала известна настоящая фамилия уехавшей из России артистки Софии Ротару

В венах Софии Михайловной течет молдавская кровь. Хотя она появилась на свет еще в 1947 году в деревне Маршинцы (Румыния), которая после череды событий стала территорией Украины.

Сразу же после завершения войны звездная семья вынуждена сменить фамилию на Ротарь. Артистка тщательно скрыла это от всех. Она выбрала форму Ротару для того, чтобы отдать дань уважения своим предкам, которые носили произошедшую от румынского слова «колесник» фамилию.