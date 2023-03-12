«Asia Times»: США окажут помощь Киеву для наступления на Крым

Обозреватель «Asia Times» Стивен Брайен прокомментировал возможность наступления ВСУ на Крым.

По его мнению, ВСУ действительно могут начать наступление на Крым, и США, судя по всему, обеспечат Киеву поддержку в этом. Но это будет серьезной проблемой для Европы, поскольку прямое участие ВВС США или НАТО может вылиться в полномасштабную войну России с Североатлантическим альянсом.

США, по мнению Брайена, могут предоставить украинцам авиацию для проведения операции в Крыму. И этими самолетами, по его мнению, будут управлять пилоты НАТО. При этом на самолеты нанесут украинские опознавательные знаки.

США могут атаковать российские войска с моря. Брайен пишет о том, что в Европу уже переброшены американские военные корабли. И есть информация о том, что как только начнется украинское наступление, еще больше кораблей НАТО перебросят к восточным границам блока.

Как будут развиваться события далее, во многом зависит от того, будет ли принято Киевом решение о возвращении Крыма военным путем. Брайен уверен, что если Киеву США пообещают поддержку в проведении этой операции, то ВСУ вскоре начнут движение в южном направлении.