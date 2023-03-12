Yandex.RTB

«Asia Times»: США окажут помощь Киеву для наступления на Крым

Image 16+
«Asia Times»: США окажут помощь Киеву для наступления на Крым
Украина
Фото из открытых источников

Обозреватель «Asia Times» Стивен Брайен прокомментировал возможность наступления ВСУ на Крым.

По его мнению, ВСУ действительно могут начать наступление на Крым, и США, судя по всему, обеспечат Киеву поддержку в этом. Но это будет серьезной проблемой для Европы, поскольку прямое участие ВВС США или НАТО может вылиться в полномасштабную войну России с Североатлантическим альянсом.

США, по мнению Брайена, могут предоставить украинцам авиацию для проведения операции в Крыму. И этими самолетами, по его мнению, будут управлять пилоты НАТО. При этом на самолеты нанесут украинские опознавательные знаки.

США могут атаковать российские войска с моря. Брайен пишет о том, что в Европу уже переброшены американские военные корабли. И есть информация о том, что как только начнется украинское наступление, еще больше кораблей НАТО перебросят к восточным границам блока.

Как будут развиваться события далее, во многом зависит от того, будет ли принято Киевом решение о возвращении Крыма военным путем. Брайен уверен, что если Киеву США пообещают поддержку в проведении этой операции, то ВСУ вскоре начнут движение в южном направлении.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
«Asia Times»: США окажут помощь Киеву для наступления на Крым

Сегодня, 10:08

Генерал ВСУ Сырский заявил, что Украина пытается создать для армии России положение «цугцванга»

8-03-2023, 15:28

Байден уверен, что Россию нельзя победить на поле боя в Украине

5-03-2023, 17:51

Военкор Руденко: Украину в 2023 году ждёт голод

5-03-2023, 16:48

Воздушные силы Украины объявили о сбитии истребителя-бомбардировщика Су-34 над Енакиево

3-03-2023, 17:18

Стрелков: Ситуация с Бахмутом почти один в один напоминает штурм села Пески

27-02-2023, 18:03

«Politico»: Президент Зеленский не сможет управлять Украиной после окончания конфликта

27-02-2023, 10:08

57-летний танкист армии ВСУ сравнил немецкие и советские танки с «Мерседесом» и «Жигулями»

21-02-2023, 12:16

Глава Луганской ВГА Гайдай заявил о тяжелых боях на фронте с ВСУ у Кременной

21-02-2023, 11:28

Украинские военные сообщили об уничтожении российской ТОС «Солнцепек» под Угледаром

15-02-2023, 13:18

Генерал США Марк Милли заявил, что Россия уже проиграла стратегически, оперативно и тактически

15-02-2023, 10:43

RV: состоятельным гражданам Украины на горнолыжных курортах начали раздавать повестки

12-02-2023, 13:21

Стрелков: под Угледаром и закончилось широко анонсированное военкорами наступление российской армии на всем Донецком фронте

10-02-2023, 17:23

«Reuters»: переданные на вооружение ВС Украины ракеты GLSDB смогут ударить по Бердянску, Мариуполю, Крыму

4-02-2023, 11:53

Козюлин заявил, что поставка Украине боеприпасов GLSDB к РСЗО HIMARS повышает риски для Крыма

1-02-2023, 14:33

Абрамович передаст в помощь Украине сумму в 2,3 миллиарда фунтов стерлингов

31-01-2023, 18:08

РИА Новости: новой материальной помощью Европа Украину затягивает в долговую яму

30-01-2023, 14:20

Reuters: Ракета поразила турецкое судно Tuzla в Херсонском порту

26-01-2023, 08:59

Игнат: Тип западных истребителей, которые получит Украина, уже определен

24-01-2023, 18:58

«Zdf»: Михаил Подоляк назвал условием для мира с РФ возвращение стран к границам 1991 года

21-01-2023, 09:33

«ВН»: Специалисты Владимирской области рассказали, как избежать болезни почек у человека
  • 10-03-2023, 11:34

«ВН»: Специалисты Владимирской области рассказали, как избежать болезни почек у человека

О том, как определить проблемы с почками на ранней стадии, рассказали врачи-урологи Владимирской области. Серьёзные болезни почек могут протекать

Медики назвали 2 эффективные напитка для снижения кровяного давления
  • Вчера, 16:31

Медики назвали 2 эффективные напитка для снижения кровяного давления

Людям с гипертонией нужно избегать соленой еды, которая создает давление на стенки сосудов. Специалисты рассказали о двух эффективных напитках,

Филолог из Екатеринбурга объяснила, почему в РФ невозможно запретить иностранные слова
  • Вчера, 17:32

Филолог из Екатеринбурга объяснила, почему в РФ невозможно запретить иностранные слова

По словам профессора кафедры русского языка УрФУ Марии Рут, запретить в стране иностранные слова невозможно, поскольку русский язык более чем на 50%

Заплаканная Хаматова прилетела в Грузию устраиваться в театр Тбилиси
  • 10-03-2023, 09:57

Заплаканная Хаматова прилетела в Грузию устраиваться в театр Тбилиси

Год назад Чулпан Хаматова уехала из РФ в Латвию. Но творчески реализоваться там не получилось. Теперь выступать она планирует со сцены театра в

Актер Михайлов раскритиковал антироссийскую позицию актеров Смольянинова* и Хаматовой
  • 10-03-2023, 09:19

Актер Михайлов раскритиковал антироссийскую позицию актеров Смольянинова* и Хаматовой

Звезда советского кинофильма «Любовь и голуби» Александр Михайлов в новом проекте «Так сказать» на YouTube-канале «Абзац и Ыыху с ним» высказался об

Юморист Азамат Мусагалиев заявил о закрытии трех проектов на телеканале ТНТ с его участием
  • Вчера, 16:11

Юморист Азамат Мусагалиев заявил о закрытии трех проектов на телеканале ТНТ с его участием

Азамат Мусагалиев после участия в КВН построил на российском телевидении успешную карьеру. Юморист снялся в нескольких кинофильмах, а также запустил

Новости партнеров
Новости партнеров
В екатеринбургских магазинах сети «Магнит» не хватает людей
  • Вчера, 17:43

В екатеринбургских магазинах сети «Магнит» не хватает людей

В магазинах розничной сети «Магнит» в Екатеринбурге катастрофически не хватает сотрудников. Такую информацию предоставил один из продавцов. О

Проблемы с доступом к наличной оплате парковки в Петербурге будут решать в судебном порядке
  • 10-03-2023, 11:36

Проблемы с доступом к наличной оплате парковки в Петербурге будут решать в судебном порядке

В действующей системе оплаты парковки в центральных районах Петербурга есть серьезная недоработка. Горожане не могут оплатить «стоянку» наличными в

Евгений Пригожин заявил о планах дать большое интервью журналистам
  • 9-03-2023, 22:19

Евгений Пригожин заявил о планах дать большое интервью журналистам

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин анонсировал интервью, в котором планирует обсудить накопившиеся проблемы, а также поискать пути, как можно

Соседка по палате рассказала об отношении персонала Демидовской больницы к умершей тагильчанке
  • 9-03-2023, 21:03

Соседка по палате рассказала об отношении персонала Демидовской больницы к умершей тагильчанке

В Нижнем Тагиле проходит расследование дела о смерти пациентки Светланы Бурухиной. Соседкой по палате в Демидовской болницы рассказала о последних