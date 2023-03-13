Стрелков: Угрозы окружения группировки ВСУ в Авдеевке нет даже близко

Утром в понедельник, 13 марта, многие отечественные военные блогеры и СМИ сообщили о том, что российские силы ведут мощнейшее наступление близ Донецка, а группировка ВСУ в Авдеевке оказалась под угрозой «котла». Высказался о ситуации на данном направлении фронта и военный эксперт Игорь Стрелков (Гиркин), в прошлом занимавший должность министра обороны ДНР.

В своей публикации в сети он подтвердил, что российские силы предпринимают попытку обойти Авдеевку с севера и выйти на ее коммуникации. Однако, подчеркивает Стрелков, угрозы окружения для украинского гарнизона в данном городе «нет даже близко».

Местное командование отчиталось о взятии ВС РФ населенных пунктов Каменка и Красногоровка. Стрелков не может с полной уверенностью подтвердить данную информацию, ибо она пока не фигурирует в официальных сводках и нет твердого «да» от его собственных источников на местах.

Впрочем, рассуждает эксперт, если это правда, повторен лишь успех прошлого лета.

«Тогда противник тоже был выбит из этих населенных пунктов и отступил в сильно укрепленную по периметру Авдеевку. Однако спустя время он контратаками быстро восстановил положение. В любом случае - пока угрозы окружения группировки ВСУ в Авдеевке нет даже близко, этот город очень сильно и давно укреплен и является одним из главных "бастионов" заранее сооруженной первой полосы обороны Вооруженных сил Украины на Донбассе», - заключил Игорь Стрелков у себя в Телеграм-канале .

Специальная военная операция России длится 383 дня.