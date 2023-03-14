Юрий Подоляка: Наступление на угледарском направлении потерпело фиаско

Военный эксперт, журналист и блогер Юрий Подоляка предположил, что наступательная операция с угледарского направления фронта перенесена на другое по причине того, что российским войскам там не удалось достичь успеха.

Наступательный потенциал, судя по всему, планируется использовать на Авдеевском фронте. Именно там и будут развиваться основные события на театре боевых действий.

«Очень похоже на то, что наше командование перенесло наступательную операцию с угледарского направления, где, к сожалению, мы потерпели фиаско, на авдеевское», - рассказал Подоляка в беседе с информационным агентством «DEITA.RU» .

Блогер делает вывод, что после всем известных событий с участием морпехов стратегическое значение российской наступательной кампании под Угледаром утрачено окончательно.

Напомним, ранее сеть облетели кадры, на которых запечатлены разгромленные колонны военной техники одной из сторон вооруженного конфликта длиной уже в 384 дня.