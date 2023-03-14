Yandex.RTB

Юрий Подоляка: Наступление на угледарском направлении потерпело фиаско

Image 16+
Юрий Подоляка: Наступление на угледарском направлении потерпело фиаско
Украина
Военный эксперт, журналист и блогер Юрий Подоляка

Военный эксперт, журналист и блогер Юрий Подоляка предположил, что наступательная операция с угледарского направления фронта перенесена на другое по причине того, что российским войскам там не удалось достичь успеха.

Наступательный потенциал, судя по всему, планируется использовать на Авдеевском фронте. Именно там и будут развиваться основные события на театре боевых действий.

«Очень похоже на то, что наше командование перенесло наступательную операцию с угледарского направления, где, к сожалению, мы потерпели фиаско, на авдеевское», - рассказал Подоляка в беседе с информационным агентством «DEITA.RU».

Блогер делает вывод, что после всем известных событий с участием морпехов стратегическое значение российской наступательной кампании под Угледаром утрачено окончательно.

Напомним, ранее сеть облетели кадры, на которых запечатлены разгромленные колонны военной техники одной из сторон вооруженного конфликта длиной уже в 384 дня.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Юрий Подоляка: Наступление на угледарском направлении потерпело фиаско

Сегодня, 10:58

Стрелков: Угрозы окружения группировки ВСУ в Авдеевке нет даже близко

Вчера, 10:03

«Asia Times»: США окажут помощь Киеву для наступления на Крым

12-03-2023, 10:08

Генерал ВСУ Сырский заявил, что Украина пытается создать для армии России положение «цугцванга»

8-03-2023, 15:28

Байден уверен, что Россию нельзя победить на поле боя в Украине

5-03-2023, 17:51

Военкор Руденко: Украину в 2023 году ждёт голод

5-03-2023, 16:48

Воздушные силы Украины объявили о сбитии истребителя-бомбардировщика Су-34 над Енакиево

3-03-2023, 17:18

Стрелков: Ситуация с Бахмутом почти один в один напоминает штурм села Пески

27-02-2023, 18:03

«Politico»: Президент Зеленский не сможет управлять Украиной после окончания конфликта

27-02-2023, 10:08

57-летний танкист армии ВСУ сравнил немецкие и советские танки с «Мерседесом» и «Жигулями»

21-02-2023, 12:16

Глава Луганской ВГА Гайдай заявил о тяжелых боях на фронте с ВСУ у Кременной

21-02-2023, 11:28

Украинские военные сообщили об уничтожении российской ТОС «Солнцепек» под Угледаром

15-02-2023, 13:18

Генерал США Марк Милли заявил, что Россия уже проиграла стратегически, оперативно и тактически

15-02-2023, 10:43

RV: состоятельным гражданам Украины на горнолыжных курортах начали раздавать повестки

12-02-2023, 13:21

Стрелков: под Угледаром и закончилось широко анонсированное военкорами наступление российской армии на всем Донецком фронте

10-02-2023, 17:23

«Reuters»: переданные на вооружение ВС Украины ракеты GLSDB смогут ударить по Бердянску, Мариуполю, Крыму

4-02-2023, 11:53

Козюлин заявил, что поставка Украине боеприпасов GLSDB к РСЗО HIMARS повышает риски для Крыма

1-02-2023, 14:33

Абрамович передаст в помощь Украине сумму в 2,3 миллиарда фунтов стерлингов

31-01-2023, 18:08

РИА Новости: новой материальной помощью Европа Украину затягивает в долговую яму

30-01-2023, 14:20

Reuters: Ракета поразила турецкое судно Tuzla в Херсонском порту

26-01-2023, 08:59

«Известия»: у фигуриста РФ Костомарова существует риск остановки сердца при новой ампутации
  • Вчера, 17:32

«Известия»: у фигуриста РФ Костомарова существует риск остановки сердца при новой ампутации

Врачи вскоре планируют провести олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову очередную операцию по ампутации части руки. Пока что медики

CTnews: Состояние олимпийского чемпиона Романа Костомарова остается стабильно тяжелым
  • Вчера, 19:56

CTnews: Состояние олимпийского чемпиона Романа Костомарова остается стабильно тяжелым

Состояние олимпийского чемпиона Романа Костомарова остается стабильно тяжелым. Врачи пока не берутся делать какие-либо прогнозы. Специалистам,

Медики назвали 2 эффективные напитка для снижения кровяного давления
  • 11-03-2023, 16:31

Медики назвали 2 эффективные напитка для снижения кровяного давления

Людям с гипертонией нужно избегать соленой еды, которая создает давление на стенки сосудов. Специалисты рассказали о двух эффективных напитках,

«Известия»: у фигуриста РФ Костомарова существует риск остановки сердца при новой ампутации
  • Вчера, 17:32

«Известия»: у фигуриста РФ Костомарова существует риск остановки сердца при новой ампутации

Врачи вскоре планируют провести олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову очередную операцию по ампутации части руки. Пока что медики

Артист РФ Филипп Киркоров и примадонна Алла Пугачева в скором времени могут вновь воссоединиться
  • 12-03-2023, 12:33

Артист РФ Филипп Киркоров и примадонна Алла Пугачева в скором времени могут вновь воссоединиться

Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров в последнее время изменился до неузнаваемости. Жгучий брюнет внезапно стал кудрявым блондином с

НТВ: Артисты эстрады и кино советуют уехавшим из РФ коллегам не возвращаться на свою родину
  • 11-03-2023, 16:37

НТВ: Артисты эстрады и кино советуют уехавшим из РФ коллегам не возвращаться на свою родину

После начала специальной военной операции на Украине российские звезды разделились на два лагеря. Первые всячески поддерживают Россию, а вторые

Новости партнеров
Новости партнеров
В Екатеринбургских магазинах сети «Магнит» не хватает людей
  • 11-03-2023, 17:43

В Екатеринбургских магазинах сети «Магнит» не хватает людей

В магазинах розничной сети «Магнит» в Екатеринбурге катастрофически не хватает сотрудников. Такую информацию предоставил один из продавцов. О

Стрелков: Угрозы окружения группировки ВСУ в Авдеевке нет даже близко
  • Вчера, 10:03

Стрелков: Угрозы окружения группировки ВСУ в Авдеевке нет даже близко

Утром в понедельник, 13 марта, многие отечественные военные блогеры и СМИ сообщили о том, что российские силы ведут мощнейшее наступление близ

Диетолог Батул Эль-Альва рассказала секрет, как есть меньше сахара
  • 11-03-2023, 18:11

Диетолог Батул Эль-Альва рассказала секрет, как есть меньше сахара

Сокращение употребления сахара обязательно положительно скажется на здоровье. Есть несколько эффективных способов уменьшить количество употребляемого

Документальный кинофильм «Навальный» получил премию «Оскар» как лучшее документальное кино
  • Вчера, 09:54

Документальный кинофильм «Навальный» получил премию «Оскар» как лучшее документальное кино

Документальный фильм «Навальный» режиссера Дэниела Роэра получил «Оскар-2023». На церемонии вручения награды присутствовала семья главного героя