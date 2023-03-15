Политолог Мизин выразил мнение об экономическом кризисе в США

Политолог Мизин выразил мнение о ситуации в американской экономике. Он напомнил, что в США недавно произошло самое крупное банковское банкротство с 2008 года. Мизин в связи с этим отметил, что это признак кризиса в финансовой сфере и что он может оказаться похожв на такой же кризиса США, как в 2008 году.

Он подчеркнул, что такого мнения придерживаются многие американские эксперты.

Также Мизин отметил, что произошедшее банкротство оказывает влияние не только на экономическую ситуацию, но и на отношение населения к политическому руководству государства. Он считает, что кризис в экономике способствует падению рейтинга президента Байдена, что снижает вероятность его переизбрания на президентских выборах.