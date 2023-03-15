Yandex.RTB

Политолог Мизин выразил мнение об экономическом кризисе в США

Image 16+
Политолог Мизин выразил мнение об экономическом кризисе в США
Экономика / В Мире
Фото из открытых источников

Политолог Мизин выразил мнение о ситуации в американской экономике. Он напомнил, что в США недавно произошло самое крупное банковское банкротство с 2008 года. Мизин в связи с этим отметил, что это признак кризиса в финансовой сфере и что он может оказаться похожв на такой же кризиса США, как в 2008 году. 

Он подчеркнул, что такого мнения придерживаются многие американские эксперты.

Также Мизин отметил, что произошедшее банкротство оказывает влияние не только на экономическую ситуацию, но и на отношение населения к политическому руководству государства. Он считает, что кризис в экономике способствует падению рейтинга президента Байдена, что снижает вероятность его переизбрания на президентских выборах.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Политолог Мизин выразил мнение об экономическом кризисе в США

15-03-2023, 13:13

Стоимость газа возросла

10-03-2023, 17:48

ФАС против РЭК: кто и почему повышает цены на коммунальные услуги жителям Свердловской области

6-03-2023, 18:37

Названы категории свердловчан, которым положены скидки и льготы на оплату услуг ЖКХ

1-03-2023, 12:16

Жители Екатеринбурга пожаловались на большие платежи за ЖКХ в феврале

1-03-2023, 11:52

Жители Академического района пожаловались на расползающиеся дороги

20-02-2023, 17:39

Юрист рассказал, кто отменил скидку на электроэнергию в Свердловской области

20-02-2023, 09:49

В Екатеринбурге ищут человека на зарплату в 200 тысяч рублей

19-02-2023, 19:43

КП: В Свердловской области резко подорожали бананы и яблоки

18-02-2023, 13:35

РЭК: Свердловчанам не стоит надеяться на снижение стоимости электроэнергии

17-02-2023, 21:56

Свердловская администрация попросила Москву вернуть в область главную скидку на электричество

16-02-2023, 13:08

Свердловские власти пообещали снижение квартплаты в феврале 2023

15-02-2023, 22:31

Свердловская область стала третьей в стране по величине тарифов за капремонт

7-02-2023, 15:20

Щербинин проинформировал, должна ли управляющая компания ремонтировать подъезд дома

4-02-2023, 12:11

Жителям Екатеринбурга выставили счет за электричество по ранее отмененному тарифу

1-02-2023, 19:10

Управляющие компании Екатеринбурга получили инструкцию о расчете электричества

30-01-2023, 14:58

В «Екатеринбургэнергосбыте» объяснили, зачем перепрограммировать счетчики

29-01-2023, 17:39

В Санкт-Петербурге отмечена более низкая инфляция, чем в среднем по другим районам

24-01-2023, 10:18

В Великобритании заявили о прекращении импорта сжиженного природного газа из России

1-01-2023, 19:48

«Хачапури вам больше не видать». Грузия закрывает въезд для граждан РФ?

19-12-2022, 20:07

«Самая страшная болезнь за всю жизнь»: новая напасть накрывает все города России
  • Вчера, 10:12

«Самая страшная болезнь за всю жизнь»: новая напасть накрывает все города России

С 2023 года года в России наблюдается очередная вспышка кори. В Роспотребнадзоре сообщают, что фиксируют заболевших в различных регионах страны. Что

В Свердловской области стали рассылать повестки для участия в СВО ВС РФ
  • Вчера, 12:59

В Свердловской области стали рассылать повестки для участия в СВО ВС РФ

В ряде СМИ появилась информация о ом, что в Свердловской области стали рассылать повестки для участия в СВО ВС РФ. Однако правительство региона

Онколог Тевс: Ионизирующее излучение может спровоцировать рак у человека
  • 15-03-2023, 15:54

Онколог Тевс: Ионизирующее излучение может спровоцировать рак у человека

Врач-онколог Корней Тевс проинформировал, какое именно излучение опасно для человека и может поспособствовать развитию рака. По словам заведующего

Проживающий в Каннах Дмитрий Назаров подумывает о возвращении назад в Россию
  • 14-03-2023, 20:35

Проживающий в Каннах Дмитрий Назаров подумывает о возвращении назад в Россию

В последнее время внимание россиян приковано к популярному в стране актёру Дмитрию Назарову и его жене, которые уехали из страны. Напомним, ранее

Сергей Лавров: Андрей Данилко устроил на сцене в Италии «антироссийскую вакханалию»
  • 15-03-2023, 15:02

Сергей Лавров: Андрей Данилко устроил на сцене в Италии «антироссийскую вакханалию»

Артист из Украины Андрей Данилко, который выступает в образе Верки Сердючки, гастролирует в Италии. Бывший друг певца продюсер Сергей Лавров побывал

«Опустилась ниже плинтуса»: продюсер Лавров заявил, что Долиной не место в шоу «Три аккорда»
  • 15-03-2023, 15:40

«Опустилась ниже плинтуса»: продюсер Лавров заявил, что Долиной не место в шоу «Три аккорда»

В Сети до сих пор обсуждают скандал, произошедший в конце января с Лариса Долиной. Артистка, исполнив хит «Гоп-стоп», у многих вызвала противоречивые

Интересная информация
На Урале тяжелому инвалиду СВО предложили жить в квартире без окон, света, воды и газа
  • 15-03-2023, 20:55

На Урале тяжелому инвалиду СВО предложили жить в квартире без окон, света, воды и газа

На Урале тяжелому инвалиду СВО предложили жить в квартире без окон, света, воды и газа. Об этом сообщил родной брат-близец бойца Семен Баутин.

Онколог Браун заявил, что сухой участок кожи с трещинами и зудом может указывать на рак
  • Вчера, 10:19

Онколог Браун заявил, что сухой участок кожи с трещинами и зудом может указывать на рак

В холодное время года сухость кожи встречается довольно часто. Но если она длительное время проявляется на одном участке, нужно посетить врача. Как

О помощи военнослужащим на спецоперации рассказали в администрации Нижнего Тагила
  • 15-03-2023, 21:07

О помощи военнослужащим на спецоперации рассказали в администрации Нижнего Тагила

Заместитель главы администрации Нижнего Тагила по социальной политике Валерий Суров в эфире канала «Тагил-ТВ» сообщил, что и мэрия, и местные

«Не подходит под эти признаки»: Пригожин опроверг причастность Чоршанбаева к ЧВК «Вагнер»
  • 15-03-2023, 20:23

«Не подходит под эти признаки»: Пригожин опроверг причастность Чоршанбаева к ЧВК «Вагнер»

Предприниматель Евгений Пригожин заявил, что гражданин Акром Чоршанбиев , задержанный в Одинцовском районе Подмосковья по подозрению в хранении