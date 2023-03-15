Military Media Center: В 2022 году ВСУ получили 117 575 единиц современного западного вооружения

Украина в течение минувшего года получила от своих западных партнеров примерно 117 575 единиц современного вооружения и средств поражения. Такие данные приводит Military Media Center.

Речь о новейших системах вооружений. В сообщении центра указывается, что украинские военнослужащие очень быстро осваивают их и эффективно используют на поле боя.

Этот факт подталкивает союзников Киева к передаче еще более современных и высокотехнологичных видов вооружений для того, чтобы ВСУ «эффективнее освобождали» территории, которые сейчас находятся под контролем России.

Military Media Center не конкретизирует, о каких конкретно переданных системах вооружений идет речь, но, судя по всему, сюда входят и «Хаймерсы», и «Эскалибуры», и многое другое.

Следует отметить, что Запад в течение года СВО не преодолел только два «табу» на поставки вооружений Украине. Так, еще не принято решение о передаче западных истребителей и дальнобойных ракет.

Не исключено, что спустя какое-то время будут поставлены и они. Так, сегодня стало известно о том, что группа сенаторов от Демократической и Республиканской партий обратилась в Пентагон с письмом, в котором призвала рассмотреть возможность поставки Киеву истребителей F-16.

Они подчеркивают, что российско-украинский военный конфликт сейчас находится на «критическом этапе». Западные истребители, по мнению сенаторов, «могли бы изменить правила игры» на театре боевых действий.

Украина готовится к масштабному наступлению. Пока можно только прогнозировать направления главного удара, но ВС РФ просчитывают планы противника и готовы к отражению его наступательного потенциала.