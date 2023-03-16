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E1.RU перечислил витамины, на которые жители РФ зря тратят свои деньги

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E1.RU перечислил витамины, на которые жители РФ зря тратят свои деньги
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Фото из открытых источников

Как сообщает издание E1.RU для того, чтобы волосы лучше росли, ногти всегда были крепкими, тон вашей кожи ровным, а усталость сонливость вовсе исчезли, необходимо время от времени принимать витамины. Этот миф стал популярным в советские времена, когда витамины предлагались в качестве добавки к питанию. Врач Иван Скороходов раскрыл, какие витамины являются пустой тратой денег.

«Витаминные добавки украшают маркетингом: есть «витамины для глаз» или «витамины для людей старше 50 лет», «витамины для детей или беременных». Это ход для продажи одних и тех же витаминов. Конечно же, при создании добавок учитывается потребность человека, но не более того. Они не сотворят чудес», — говорит Скороходов.

Иммунолог подчеркивает, что бесполезной и даже опасной являются никотиновая кислота. Отметил врач витамин С, который никак не влияет на иммунитет, не лечит рак, может вызвать аллергическую реакцию или ухудшить состояние ЖКТ.

После приема витамина D не произойдут чудеса: кости не станут будут крепче, волосы не начнут хорошо расти, а кожа не станет гладкой. А вот излишнее потребление витамина может негативно сказаться на работе почек.

Покупать поддерживающий комплекс витаминов В тоже бесполезно. Если у человека есть нехватка этих веществ, дозировки в таблетках будет недостаточно.


Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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