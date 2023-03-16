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Фильм «Чебурашка» покажут в онлайн-кинотеатре START 16 марта 2023

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Фильм «Чебурашка» покажут в онлайн-кинотеатре START 16 марта 2023
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Фото из открытых источников

Полнометражная картина "Чебурашка" кинорежиссера Дмитрия Дьяченко доступна в онлайн-кинотеатре Okko и START. Выход художественного фильма также анонсировали на платформе Premier и Wink в четверг.

"С 16 марта всем пользователям кинотеатра Okko будет доступен самый кассовый фильм в истории отечественного кинопроката - фильм "Чебурашка", - проинформировали в Okko.

 

О том, что картину можно посмотреть онлайн с 16 марта 2023 года, ранее сообщила пресс-служба START. Выход ленты на площадке анонсировали популярные видеосервисы Premier, а также Wink.

"Чебурашка", которая вышла в кинотеатрах страны 1 января, стала самой кассовой картиной за историю отечественного кинопроката.

Главные роли в проекте исполнили Елена Яковлева, Сергей Гармаш, Полина Максимова, Сергей Лавыгин, Федор Добронравов. Озвучила персонажа Ольга Кузьмина. 

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Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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