Меладзе, как и Вайкуле, на концерте в Израиле не собрал зал на 800 мест

Российский певец Валерий Меладзе после недавнего громкого скандала в Дубае лишился запланированных ранее концертов в городах России. После длительной творческой паузы исполнитель решил дать первый концерт в Израиле.

Но оказалось, что часть билетов на выступление артиста оказались невостребованными. Меладзе выступил в Израиле с новой концертной программой, которая была посвящена его тридцатилетию на сцене. Однако собрать полный зал Валерий не смог. Концертная площадка была рассчитана на 800 мест, однако заполнили ее зрители только на треть.

Подчеркнем, что латвийская и отечественная артистка Лайма Вайкуле, которая дала последний концерт в Израиле в минувшем месяце, тоже не смогла продать большую часть билетов.