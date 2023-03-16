Определили тренды: сериалы, которые мы будем смотреть весь 2023 год

В новом сезоне россиянам покажут истории про актрис, подруг из глубинки, волонтеров. Это и драмы, и комедии, и мокьюментари. О том, какие сериалы для РФ стали флагманскими в этом году, сообщает РИА Новости.

"Беби-тур" - сериал от Kion, действия в котором разворачиваются в нулевые. Обитатели поселка Ливни захотели изменить свою жизнь. "На дне" и "Жизнь жить". Оба телесериала — о подтасовке фактов и манипуляциях. "На дне" — от Premier, "Жизнь жить" — от Start.

"Дело о пропавшей деревне" является комедийным журналистским расследованием в антураже российской глубинки с элементами народных суеверий и фольклора.

"Операция "Неман". Еще один проект от Winк. По мотивам романа Богомолова "Момент истины". Рассказывает о том, как контрразведка под руководством капитана Алехин борется с ДРГ "Неман".

"Актрисы". Этот амбициозный проект обещает разрушить все представления о жизни актеров и показать их страхи, желания и цели. "Плейлист волонтера". Лента снята по мотивам одноименного романа от участника поисково-спасательных работ.