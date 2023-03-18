Стрелков: Боевые действия в Бахмуте ведутся по правилам сражающегося от обороны противника

Российский военный эксперт, в прошлом министр обороны ДНР Игорь Стрелков (настоящая фамилия - Гиркин) в своей новой публикации в Телеграм похвалил Вооруженные силы Украины за грамотно построенную оборону Бахмута. Что касается российских сил, то, признал он, тактические успехи есть.

Эксперт заявил, что на данном направлении фронта у ВС РФ якобы нет господства в воздухе. Кроме того, другими средствами изоляцию поля боя российские войска также не сумели обеспечить. В результате у противника имеются возможности для своевременного введения резервов.

«В результате - фронтальное "продавливание" обороны - как единственный возможный вариант. Тактические успехи есть, а стратегически - проигрыш, - делится своей точкой зрения Стрелков. - Просто потому, что боевые действия ведутся "по правилам" сражающегося от обороны противника...».

Специальная военная операция длится один год и (почти) один месяц. Бои за Бахмут, который ранее назывался Артемовском, идут еще с осени минувшего года. ВС Украины даже под угрозой окружения отказались от вывода своих войск из города.