Певец SHAMAN высказал свое мнение по поводу оскорбительной шутки Галкина о песне «Встанем»

Российский певец-патриот SHAMAN впервые прокомментировал оскорбительную шутку комика Максима Галкина* (признан иноагентом) про его композицию "Встанем". Об этом пишет ИА REGNUM.

По словам исполнителя, слова юмориста, который глумился во время выступления над его песней, его нисколько не задели. Артисту даже польстило то, что Галкин* является его фанатом, поскольку так внимательно следит за его музыкальным творчеством.

"Такое внимание к моему творчеству говорит только о том, что оно не оставляет равнодушным никого. И каждый на него реагирует по-своему. Фанатизм, знаете ли, тоже бывает разный", — сказал SHAMAN.

Напомним, стендап-комик на концерте в США высмеял песню певца «Встанем». Шоумен заявив, что в ближайшее время Ярослав Дронов будет в Гааге петь: «Сядем!».