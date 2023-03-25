Актер Леушин назвал сбежавших из России певиц Пугачеву и Вайкуле «бабками с маразмом»

Худрук «Театра на Юго-Западе» решил впервые прокомментировать скандальную фразу Лаймы Вайкуле. Напомним, артистка заявила, что они с Аллой Пугачевой «кормили весь СССР».

По мнению Олега Леушина, артистки, сбежавшие из России, дошли бабки до настоящего маразма, если на полном серьезе утверждают, что огромное государство функционировало именно благодаря им.

«На такие деньги мы в космос, видимо, летали, оборонка у нас тоже развивалась, ядерное оружие производили. Ну спасибо, величайшее, им от советского народа. Маразм до такой степени! Уму не поддается, до чего дошли», — возмутился Леушин.