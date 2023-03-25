Премьера спецвыпуска телепроекта «Синяя Птица и друзья» состоится на телеканале «Россия-1»

Завтра, 26 марта, в 17:15 на канале «Россия» состоится премьера спецвыпуска проекта «Синяя Птица и друзья». Он посвящен всем мамам и бабушкам.

На сцену шоу выйдут участники минувших сезонов. Вместе с ними появятся российские звёзды. Речь идет о Марине Неёловой, Евгение Миронове, Денисе Мацуеве, Николае Цискаридзе, Светлане Захарове, Александре Пахмутове, Александре Зацепине, Ильдаре Абдразакове, Никите Ефремове, Сергее Бурунове, Диме Билане, певице Пелагеи, Алексее Рыбникове, Хибле Герзмаве, Сергее Шакурове и многих других. Ведущая проекта – Дарья Златопольская.

Одним из ярких моментов выпуска станет выступление цирковых артистов. Впервые на сцене можно будет увидеть головокружительные акробатические номера, которые превзошли мировые рекорды! Но это не все сюрпризы, которые приготовило необыкновенно красивое и невероятно трогательное телешоу!