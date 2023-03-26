Певица Ольга Бузова предстала в смелом наряде в новом шоу «Музыкальная интуиция»

На минувшей неделе канал ТНТ начал показ нового сезона проекта «Музыкальная интуиция». В первом выпуске зрители отметили откровенный образ певицы Ольги Бузовой. Артистка для съемки выбрала прозрачный топ. Свой образ она дополнила кружевными перчатками.

В передаче команды по очереди угадывают поющего участника из десяти героев. Ольга сразу же обратила внимание на спортсмена Никиту. Он появился на сцене в одном полотенце. Понравился Бузовой рентгенлаборант Анатолий, который в подсказке указал, что знает ведущую и «видит насквозь».

В ходе программы артистка также рассказала о своей интуиции. По утверждению певицы, если она включает мыслительные процессы, то путается, а правильный выбор возможен только после «выключения мозга». Первую возникающую мысль теледива считает самой правильной.