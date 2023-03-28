NYT: города в КНР погрязли в долгах, но продолжают тратить денежные средства

Долгие годы Поднебесная старалась сделать так, чтобы увеличились государственные расходы. По этой причине большинство городов по всему Китаю погрязли в долгах. Соответствующий материал был опубликован на страницах газеты The New York Times, пишет "Газета.Ru".

Автор статьи отмечает, что даже на фоне такой ситуации в китайских городах не перестают тратить денежные средства. Он указал на муниципалитет КНР Шанцю. Там собираются в ближайшие 10 лет поднять расходы на расширение инфраструктуры. А ведь долги этого региона намного превышают его доходную часть. В муниципалитете возводят железные дороги, автомобильные трассы, промышленные парки.

Автор материала подчеркивает, что в течение многих лет местному руководству в плане строительства инфраструктуры завидовали как в Поднебесной, так и в прочих странах. Но теперь предприятия платят гораздо меньше налогов, застройщики приобретают землю не так активно, как раньше. Эксперты полагают, что экономика окажется в тупике из-за колоссальных заимствований властей Шанцю. Однако интерес к таким проектам со стороны местных чиновников не пропадает, ведь появляются новые рабочие места.