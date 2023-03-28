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CBC: четыре человека обратились в лечебное учреждение после нападения филина в Канаде

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CBC: четыре человека обратились в лечебное учреждение после нападения филина в Канаде
Происшествия
Фото из открытых источников

В провинции Канады Онтарио медицинская помощь понадобилась четырем людям, которые утверждают, что на них напал злой большой рогатый филин в Провинциальном парке Килларни. Данная информация поступила от CBC, пишет "Лента.ру".

В Министерстве охраны окружающей среды Онтарио сообщили, что травмы действительно получили четыре посетителя, однако жертвами нападения филина по кличке Макс стали еще два человека, которым помощь врачей не потребовалась. После инцидента местные власти приняли решение не допускать людей на площадку для кемпинга на озере Джордж. Уточняется, что это временная мера.

Согласно имеющейся информации, Макс был травмирован, поэтому и начал демонстрировать агрессию. Отмечается, что начало периода гнездования сов сопровождается проявлением ими территориального поведения в весеннее время года. Напомним, что большой рогатый филин или Виргинский филин часто встречается и в Северной, и в Южной Америке. Он отличается весьма большими размерами.

"Лучшее, что можно сделать - держаться подальше от места обитания совы", - подчеркнул Марк Джорон, являющийся членом группы любителей наблюдения за птицами Timmins Naturalists.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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