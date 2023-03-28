CBC: четыре человека обратились в лечебное учреждение после нападения филина в Канаде

Стала известна наиболее вероятная причина жуткой трагедии, которая произошла на Сортировке. Там мать убила своих двух детей 4 и 7 лет, а потом свела
В Екатеринбурге водитель авто Range Rover с номерами 999 возмутил своим поведением пешеходов. Автохам вопреки правилам дорожного движения объезжает
Стали известны новые подробности жуткой трагедии, в ходе которой в Екатеринбурге женщина убила двух своих детей, а затем и себя. О личности умершей
Стала известна наиболее вероятная причина жуткой трагедии, которая произошла на Сортировке. Там мать убила своих двух детей 4 и 7 лет, а потом свела
Певец SHAMAN (настоящее имя артиста из Новомосковска Ярослав Дронов) в своей последней беседе с журналистами вновь упомянул конфликт со скандальной
В рамках телевизионного шоу канала НТВ "Маска" простились с исполнителем, который скрывался в костюме Ворона. Вечером в воскресенье, 26 марта, с ним
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о реакции министра обороны России Сергея Шойгу на его просьбу обеспечить безопасность «оркестрантов»
В Кушве (Свердловская область) 70-летняя женщина вытолкнула трехлетнего правнука с балкона на втором этаже. После этого на старушку завели уголовное
Сразу несколько неофициальных источников сообщили о том, что генерал Рустам Мурадов снят с должности командующего Восточной группировкой войск. Об
Политолог Владимир Можегов выразил мнение о политике западных государств. Он отметил, что в течение последних лет политическое руководство государств