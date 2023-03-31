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Focus: Пекин собирается объединить полмира в «валютный альянс» против доллара в 2023 году

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Focus: Пекин собирается объединить полмира в «валютный альянс» против доллара в 2023 году
Экономика / В Мире
Фото из открытых источников

Поднебесная приступила к формированию нового "валютного альянса" в пику США. Соответствующий материал был опубликован на страницах Focus. Отмечается, что на минувшей неделе глава российского государства Владимир Путин заявил, что торговать газом и нефтью с китайской стороной будут лишь в юанях. Такое же решение могут принять в Саудовской Аравии. Это сделает санкции Соединенных Штатов намного менее эффективными. В Старом Свете еще осознают, что не нужно прекращать все отношения с КНР.

В статье говорится, что политика американского руководства способствует расколу планеты на китайское и западное полушария. Поднебесная же старается держать в своем окружении страны, которых постигло разочарование в американцах и их союзниках. Если Белый дом заставит европейцев более не сотрудничать с Китаем в экономике, то им придется столкнуться с серьезными последствиями. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее призвала Европу демонстрировать в отношениях с КНР смелость. Она заявила, что отношения Пекина и Москвы определят отношения Китая и Европейского союза.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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