Марго Овсянникова рассталась с отцом своего сына Кира

Экс-участница «Дома-2» Марго Овсянникова впервые стала мамой в минувшем году. У нее родился сын. Блогер часто делится успехами наследника, но личность отца ребенка не раскрывает.

Недавно блогер сообщила, что ее отношениям с отцом Кира пришел конец. Однако бывшим удалось сохранить хорошие отношения.

Пришло время мне признаться. Самой себе прежде всего. Моя семья — я и Кир. Так всегда было: после зачатия, беременность, роды, выписки. Я жила в иллюзии, но сняла розовые очки, - сообщила Марго.

Овсянникова добавила, что возлюбленный в трудный момент ее не поддержал, поэтому она приняла решение о расставании. Девушка заявила, что теперь свободна и надеется, что встретит настоящую вторую половинку.