Вайкуле высказалась про шутку о голове Скабеевой: «Им далеко до юмора и интеллекта Максима»

Недавно Максим Галкин (признан иноагентом) на своем концерте пошутил о Филиппе Киркорове в прозрачных колготках с головой ведущей Ольги Скабеевой в руках. Многие россияне раскритиковали комика за подобные насмешки. Скабеева отреагировала на шутку, оскорбив мужа Примадонны.

Вместе с тем вступилась за пародиста Лайма Вайкуле. Певица заявила, что «им далеко до юмора и интеллекта Максима Галкина». Исполнительница из Прибалтики уверена, что журналисты обязаны заниматься своим делом, однако при этом не касаться музыкального творчества артистов.

Лайма не может понять, почему высказывание шоумена так сильно задело Скабееву, поскольку его шутка «прекрасная». Вайкуле, которая считает Галкина очень талантливым, умным, образованным человеком, призвала направить всю свою негативную энергию на более важные дела, чем на обсуждение невинной шутки юмориста.