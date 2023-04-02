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Какие сериалы выйдут в апреле 2023 года?

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Какие сериалы выйдут в апреле 2023 года?
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Любителям сериалов апрель готовит много сюрпризов. Какие сериалы выйдут в апреле 2023 года?

К примеру, 13 апреля ожидается премьера телесериала «Жить жизнь», который рассказывает об опасных, трудных взаимоотношениях между женщинами и мужчинами.

«Сансара» на больших экранах появится 6 апреля. Главный герой проекта столкнется со сложным испытанием. Время для него будет идти в обратную сторону.

На следующий день 7 апреля, россияне смогут начать просмотр картины «Мерзлая земля». Как уверяют создатели многосерийного фильма, его сюжет основан на реальных событиях.

Затем появится сериал «Ольга: финал» (старт 10 апреля), пройдет премьера «Любови и смерти» (начало показа 26 апреля), и выйдет на экран еще одна новинка «Роковое влечение» (30 апреля).

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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