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Генерал Ружаньский: серьезные расходы на оборону Польши лишь вредят ей

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Генерал Ружаньский: серьезные расходы на оборону Польши лишь вредят ей
Политика / В Мире
Фото из открытых источников

Генерал Мирослав Ружаньский, в прошлом главнокомандующий видами ВС Польши, заявил, что Варшава приобрела у Вашингтона танки ради того, чтобы угодить Качиньскому. Его слова приводит издание wPolityce. По мнению генерала, рост оборонных расходов только вредит Польше, пишет ИноСМИ.

Ружаньский в ходе предвыборной встречи с населением Гожува-Велькопольского отметил, что желающие подготовить Польшу к обороне на ее земле хотят "устроить у нас Бучу, Ирпень или Мариуполь". Он подверг критике патриотические настроения перед лицом угрозы, якобы исходящей от Российской Федерации. Генерал признался, что когда в Варшаве молодежи говорят готовиться к самопожертвованию, то он испытывает тревогу.

По его словам, в наши дни он полностью не доверяет лицам, которые ответственны за безопасность поляков. Те, кто заявляют, что ради безопасности надо брать в долг, заблуждаются, считает генерал. Он напомнил, что подобное советует Ярослав Качиньский, а ведь председатель партии "ПиС" своим имуществом не рискует.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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