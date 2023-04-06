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В Санкт-Петербурге госпитализировали попавшего под троллейбус на самокате 14-летнего подростка

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В Санкт-Петербурге госпитализировали попавшего под троллейбус на самокате 14-летнего подростка
Происшествия / Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

В центре Северной столицы сегодня, в четверг, произошла авария, в результате которой пострадал самокатчик. Отмечается, что на ул. Александра Невского на подростка наехал троллейбус. Этой информацией поделился подписчик паблика "ДТП и ЧП".

В Сети были размещены кадры с места аварии. На них видно, что пользователь кикшеринга лежит недалеко от перехода. Что касается самоката, то его троллейбус протащил несколько метров. Удалось установить, что пострадавшим оказался мальчик 14 лет. Данная информация поступила от ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, сообщает "Фонтанка".

Подросток попал под колеса троллейбуса № 22. В пресс-службе главного управления подчеркнули, что водитель данного транспортного средства совершил наезд на мальчика "по неустановленным причинам". Произошло это в 16:45. Согласно имеющимся сведениям, пострадавшего госпитализировали, его состояние оценивалось как среднетяжелое. Полицейские приступили к выяснению всех обстоятельств произошедшей аварии.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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