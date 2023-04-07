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Песков сделал заявление о позиции Китая

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Песков сделал заявление о позиции Китая
Политика
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выразил мнение о позиции представителей политического руководства Китая по украинскому кризису. Свое заявление Песков сделал на фоне официального визита политического руководителя Франции Эммануэля Макрона в Китай. 

Выступая перед журналистами, Песков заявил, что, по его мнению, позиция политического руководства Китая по украинскому кризису остается одинаковой. Тем самым он прокомментировал ситуацию вокруг давления со стороны политического руководства западных государств на официальный Пекин. 

По мнению Пескова, политическое руководство Китая не поменяет свою позицию под давлением со стороны западных государств.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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