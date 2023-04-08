Yandex.RTB

Население США вывело с депозитов около 500 млрд долларов на фоне банковского кризиса

Image 16+
Население США вывело с депозитов около 500 млрд долларов на фоне банковского кризиса
Экономика / В Мире
Фото из открытых источников

Менее чем за месяц клиенты банков США забрали со счетов порядка 500 млрд долларов. Подобного не наблюдалось в течение последних 50 лет. Эксперты связывают это с тем, что граждане начали паниковать после банкротства одновременно трех крупных кредитных организаций, пишет RT.

Проблемы в банковском секторе обострились главным образом в связи с резким ужесточением монетарной политики. После введения антироссийских санкций за океаном можно было наблюдать рекордное ускорение инфляции, ФРС стала очень быстро поднимать процентную ставку. В Соединенных Штатах в очередной раз запустили печатный станок. Эксперты придерживаются мнения, что это в дальнейшем подорвет положение американской валюты на мировом рынке.

Обновленная статистика американской ФРС указывает на то, что с начала весны текущего года в США выявлен рекордный отток средств клиентов со счетов кредитных организаций. Сообщается, что за минувший месяц граждане США вывели из банков порядка 499 млрд долларов. За месяц крупные банки страны лишились 157 млрд долларов. В случае с небольшими финансовыми организациями и зарубежными речь идет о 249 млрд и 93 млрд долларов соответственно.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Население США вывело с депозитов около 500 млрд долларов на фоне банковского кризиса

Сегодня, 14:38

Focus: Пекин собирается объединить полмира в «валютный альянс» против доллара в 2023 году

31-03-2023, 14:43

NYT: города в КНР погрязли в долгах, но продолжают тратить денежные средства

28-03-2023, 15:48

Политолог Мизин выразил мнение об экономическом кризисе в США

15-03-2023, 13:13

Стоимость газа возросла

10-03-2023, 17:48

ФАС против РЭК: кто и почему повышает цены на коммунальные услуги жителям Свердловской области

6-03-2023, 18:37

Названы категории свердловчан, которым положены скидки и льготы на оплату услуг ЖКХ

1-03-2023, 12:16

Жители Екатеринбурга пожаловались на большие платежи за ЖКХ в феврале

1-03-2023, 11:52

Жители Академического района пожаловались на расползающиеся дороги

20-02-2023, 17:39

Юрист рассказал, кто отменил скидку на электроэнергию в Свердловской области

20-02-2023, 09:49

В Екатеринбурге ищут человека на зарплату в 200 тысяч рублей

19-02-2023, 19:43

КП: В Свердловской области резко подорожали бананы и яблоки

18-02-2023, 13:35

РЭК: Свердловчанам не стоит надеяться на снижение стоимости электроэнергии

17-02-2023, 21:56

Свердловская администрация попросила Москву вернуть в область главную скидку на электричество

16-02-2023, 13:08

Свердловские власти пообещали снижение квартплаты в феврале 2023

15-02-2023, 22:31

Свердловская область стала третьей в стране по величине тарифов за капремонт

7-02-2023, 15:20

Щербинин проинформировал, должна ли управляющая компания ремонтировать подъезд дома

4-02-2023, 12:11

Жителям Екатеринбурга выставили счет за электричество по ранее отмененному тарифу

1-02-2023, 19:10

Управляющие компании Екатеринбурга получили инструкцию о расчете электричества

30-01-2023, 14:58

В «Екатеринбургэнергосбыте» объяснили, зачем перепрограммировать счетчики

29-01-2023, 17:39

74.RU: Перечислены восемь продуктов, из-за которых увеличивается живот у человека
  • 6-04-2023, 10:41

74.RU: Перечислены восемь продуктов, из-за которых увеличивается живот у человека

Диетологи заявили, что есть группа продуктов и их неудачное сочетание, из-за которого у человека может увеличится живот из-за вздутия. Это не может

Врач из Белгорода Тимофеева разъяснила, из-за чего депутаты хотят запретить вейпы в РФ
  • 5-04-2023, 21:00

Врач из Белгорода Тимофеева разъяснила, из-за чего депутаты хотят запретить вейпы в РФ

В РФ могут запретить вейпы. В январе в Госдуме объявили о создании комитета, который займется разработкой законопроекта о полном запрете электронных

The Sun: пенсионер из Британии обнаружил клад времен Английской революции
  • 5-04-2023, 20:48

The Sun: пенсионер из Британии обнаружил клад времен Английской революции

В Соединенном Королевстве пенсионер решил посвятить свое время поиску ценных вещей. Через пару месяцев он наткнулся на клад старинных монет. Ему

Продюсер «Фабрики звезд» рассказала о предотвращении интима между Малининым и Машой Вебер
  • Вчера, 09:07

Продюсер «Фабрики звезд» рассказала о предотвращении интима между Малининым и Машой Вебер

«Фабрика звезд» привлекала зрителей не только музыкальными номерами, но также личной жизнью участников. Общественность следила за развитием отношений

МК: Пугачева позвонила Резнику, несмотря на политические разногласия по СВО
  • 5-04-2023, 19:41

МК: Пугачева позвонила Резнику, несмотря на политические разногласия по СВО

73-летняя Народная артистка РФ Алла Борисовна Пугачева поздравила с 85-летием известного поэта-песенника и Народного артиста РФ Илью Резника. Юбиляр

Народный артист из РФ Филипп Киркоров опубликовал видео с седыми волосами из Новосибирска
  • 6-04-2023, 10:08

Народный артист из РФ Филипп Киркоров опубликовал видео с седыми волосами из Новосибирска

Филипп Киркоров в очередной раз удивил своих фанатов обновленным имиджем. В личном микроблоге певец опубликовал ролик с прогулок в Новосибирске. Туда

Интересная информация
Заявления Повелия об обеспечении петербуржцев соцжильем противоречат статистике
  • 6-04-2023, 18:10

Заявления Повелия об обеспечении петербуржцев соцжильем противоречат статистике

Новые квартиры получили 24 семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Об этом сообщил вице-губернатор Анатолий Повелий. По его словам, этого

Смольный в обмен на гранты использовал «Волонтёрскую роту» для накрутки ботов в проектах Беглова
  • 5-04-2023, 18:03

Смольный в обмен на гранты использовал «Волонтёрскую роту» для накрутки ботов в проектах Беглова

Бывший активист «Волонтерской роты Боевого братства» Василий Соколов рассказал, по какой схеме строилась работа в организации. По словам Соколова,

Насилие, наркомания, суицид: Петербург стал небезопасным для детей
  • 6-04-2023, 08:31

Насилие, наркомания, суицид: Петербург стал небезопасным для детей

Омбудсмен по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина отметила ухудшение ситуации по детским самоубийствам. За прошедший год 30 несовершеннолетних

Врачи объяснили, могут ли новосибирцы заразиться от клещей сыпным тифом
  • 6-04-2023, 12:48

Врачи объяснили, могут ли новосибирцы заразиться от клещей сыпным тифом

Врач-инфекционист Андрей Позняков объяснил, что в клещах Сибири выявляется ряд риккетсий, которые вызывают сибирский клещевой тиф (клещевой