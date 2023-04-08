Население США вывело с депозитов около 500 млрд долларов на фоне банковского кризиса

Диетологи заявили, что есть группа продуктов и их неудачное сочетание, из-за которого у человека может увеличится живот из-за вздутия. Это не может
В РФ могут запретить вейпы. В январе в Госдуме объявили о создании комитета, который займется разработкой законопроекта о полном запрете электронных
В Соединенном Королевстве пенсионер решил посвятить свое время поиску ценных вещей. Через пару месяцев он наткнулся на клад старинных монет. Ему
«Фабрика звезд» привлекала зрителей не только музыкальными номерами, но также личной жизнью участников. Общественность следила за развитием отношений
73-летняя Народная артистка РФ Алла Борисовна Пугачева поздравила с 85-летием известного поэта-песенника и Народного артиста РФ Илью Резника. Юбиляр
Филипп Киркоров в очередной раз удивил своих фанатов обновленным имиджем. В личном микроблоге певец опубликовал ролик с прогулок в Новосибирске. Туда
Новые квартиры получили 24 семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Об этом сообщил вице-губернатор Анатолий Повелий. По его словам, этого
Бывший активист «Волонтерской роты Боевого братства» Василий Соколов рассказал, по какой схеме строилась работа в организации. По словам Соколова,
Омбудсмен по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина отметила ухудшение ситуации по детским самоубийствам. За прошедший год 30 несовершеннолетних
Врач-инфекционист Андрей Позняков объяснил, что в клещах Сибири выявляется ряд риккетсий, которые вызывают сибирский клещевой тиф (клещевой