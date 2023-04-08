Население США вывело с депозитов около 500 млрд долларов на фоне банковского кризиса

Менее чем за месяц клиенты банков США забрали со счетов порядка 500 млрд долларов. Подобного не наблюдалось в течение последних 50 лет. Эксперты связывают это с тем, что граждане начали паниковать после банкротства одновременно трех крупных кредитных организаций, пишет RT.

Проблемы в банковском секторе обострились главным образом в связи с резким ужесточением монетарной политики. После введения антироссийских санкций за океаном можно было наблюдать рекордное ускорение инфляции, ФРС стала очень быстро поднимать процентную ставку. В Соединенных Штатах в очередной раз запустили печатный станок. Эксперты придерживаются мнения, что это в дальнейшем подорвет положение американской валюты на мировом рынке.

Обновленная статистика американской ФРС указывает на то, что с начала весны текущего года в США выявлен рекордный отток средств клиентов со счетов кредитных организаций. Сообщается, что за минувший месяц граждане США вывели из банков порядка 499 млрд долларов. За месяц крупные банки страны лишились 157 млрд долларов. В случае с небольшими финансовыми организациями и зарубежными речь идет о 249 млрд и 93 млрд долларов соответственно.