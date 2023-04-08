В Василеостровском районе в квартире у 33-летнего маляра обнаружили 3 кг взрывчатки, винтовку и наркотики

В Северной столице правоохранители обнаружили в квартире на 1-й линии Васильевского острова три килограмма взрывчатки, винтовку и запрещенные вещества. Также там нашли 166 патронов и две зажигательные трубки. Полицейских проинформировали об изготовлении наркотиков в этой квартире накануне, в пятницу, в вечернее время.

Жильцы дома заподозрили, что там делают запрещенные вещества. По адресу прибыл участковый, который установил, что в квартире проживает мужчина 33 лет, работающий маляром. Проживающих в доме людей эвакуировали на улицу. При желании маляр мог легко сделать бомбу. Все, что было найдено, отправили на экспертизу. Специалисты приступили к необходимой проверке.

Ранее сообщалось, что в общежитии Морского Рыбопромышленного колледжа на набережной Малой Невки было найдено тело 20-летнего студента четвертого курса. Он прибыл в город из Тюменской области. Также в больницу доставили старшекурсника, у которого диагностировали острое отравление метадоном. Молодой человек находился в тяжелом состоянии.