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Exxpress: 41% австрийцев не поддерживают введенные против РФ санкции

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Exxpress: 41% австрийцев не поддерживают введенные против РФ санкции
Политика / В Мире
Фото из открытых источников

В ходе проведенного институтом исследования общественного мнения INSA опроса выяснилось, что 41% жителей Австрии не поддерживают введенные в отношении Российской Федерации санкции. Соответствующий материал был опубликован на страницах австрийского издания Exxpress, пишет "Газета.Ru".

Отмечается, что 37 процентов опрошенных считают важным, чтобы антироссийские санкции продолжали действовать. Еще 22 процента респондентов не смогли дать тот или иной ответ. Результаты опроса продемонстрировали, что меньше всего рестрикции поддерживают люди среднего возраста и молодежь. В большей степени за антироссийские санкции выступают граждане, поддерживающие партию зеленых в стране.

Что касается сторонников Австрийской партии свободы, то многие из них настроены за отмену введенных против России рестрикций. Правые чаще не поддерживают санкции, а левые чаще выступают за их сохранение. Респонденты 16-29 лет преимущественно выступают против санкций, наибольшая поддержка рестрикций зафиксирована в возрастной группе 60+.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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