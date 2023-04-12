Gazeta: Матеуш Моравецкий назвал США и Польшу двумя полюсами западной цивилизации

Несмотря на продвижение ЧВК «Вагнер», ВСУ не покидают город, продолжая медленно отступать. Сейчас они отошли на западный рубеж, который готовился к
Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) продолжают зачищать Артемовск (Бахмут). Однако ВСУ пока что не планируют сдавать город. Они всеми
Сегодня, 9 апреля, в ряде Телегам-каналов были опубликованы новые кадры пылающего Бахмута (Артемовска). Сообщается, что ВС Украины заминировали улицы
Любовь Толкалина часто радует многочисленных фанатов своими откровенными снимками. На этот раз примеру матери последовала дочь актрисы Мария
Актриса Мария Шукшина предложила новые меры для защиты культуры. Она считает, что указ президента недостаточен. О этом пишет «Царьград». По словам
Семья Анастасии Заворотнюк сейчас переживает непростые времена. Онкобольная актриса проходит лечение от рака мозга. Муж звезды Петр Чернышев много
В Артемовске (Бахмут) ВСУ используют танки Т-72 80-х годов. Leopard 2 и Challenger 2S они берегут для будущего наступления. Об этом пишет издание
Французский президент Эммануэль Макрон сделал заявление по вопросу о политике Европейского союза по отношению к США. Он считает, что за последнее
В 2021 году в Санкт-Петербурге пообещали построить «уникальный для России» автопарк электробусов. Однако амбициозная идея «забуксовала» уже на этапе
В РФ вскоре появится новая вакцина на основе «Спутника». Ее действие направлено против штамма «омикрон». Об этом рассказал Анатолий Альтштейн. По