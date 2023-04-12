Gazeta: Матеуш Моравецкий назвал США и Польшу двумя полюсами западной цивилизации

Польша на сегодняшний день представляет собой лидера Новой Европы, а Старая Европа проиграла. Такое заявление сделал польский премьер-министр Матеуш Моравецкий в ходе визита в Соединенные Штаты. Его слова передает издание "Gazeta", пишет "ИноСМИ".

По его словам, США и Польша являются двумя полюсами западной цивилизации. Соответствующие слова он произнес на пресс-конференции с Камалой Харрис. Моравецкий заявил о важности сотрудничества Вашингтона и Варшавы в разных точках планеты. Он выразил уверенность, что в мире наиболее свободолюбивыми людьми являются американцы и поляки.

"Говорят, что в политике нет дружбы, есть только интересы, но я думаю, что между США и Польшей есть нечто большее, чем просто интересы", - сказал Моравецкий.

Кроме того, он подчеркнул, что Варшава желает превратиться в фундамент безопасности Европы. Харрис же отметила, что Варшава и Вашингтон будут обсуждать вопросы инвестиций США в Польшу, сотрудничество в военной сфере и энергетике. При этом далеко не все граждане Польши поддержали амбиции Моравецкого. Читатели Gazeta написали, что "когда Старая Европа даст ему под зад, он очень удивится".