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Глава венгерского МИД Сийярто: Будапешт не допустит введения в Европе санкций на ядерную энергетику

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Глава венгерского МИД Сийярто: Будапешт не допустит введения в Европе санкций на ядерную энергетику
Политика / В Мире
Фото из открытых источников

Будапешт не позволит реализоваться сценарию, при котором санкции Европы затронут ядерный сектор. Соответствующее заявление сделал глава венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто, пишет РИА Новости. В ходе выступления на пресс-конференции с главой белорусского МИД Сергеем Алейником он подчеркнул, что венгерское руководство и в дальнейшем не допустит введения тех или иных санкций на ядерный сектор в Старом Свете.

Ранее сегодня поступила информация о том, что американская сторона ввела ограничительные меры в отношении АО "Русатом Оверсиз". Речь идет о компании "Росатома", которая отвечает за возведение за границей центров ядерной науки и технологий. Об этом было сказано в обнародованных бумагах Минфина Соединенных Штатов. Ко всему прочему, рестрикции затронули Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии "Атомстрой" и Владимирское производственное объединение "Точмаш". Они тоже входят в "Росатом".

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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