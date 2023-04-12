Глава венгерского МИД Сийярто: Будапешт не допустит введения в Европе санкций на ядерную энергетику

Будапешт не позволит реализоваться сценарию, при котором санкции Европы затронут ядерный сектор. Соответствующее заявление сделал глава венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто, пишет РИА Новости. В ходе выступления на пресс-конференции с главой белорусского МИД Сергеем Алейником он подчеркнул, что венгерское руководство и в дальнейшем не допустит введения тех или иных санкций на ядерный сектор в Старом Свете.

Ранее сегодня поступила информация о том, что американская сторона ввела ограничительные меры в отношении АО "Русатом Оверсиз". Речь идет о компании "Росатома", которая отвечает за возведение за границей центров ядерной науки и технологий. Об этом было сказано в обнародованных бумагах Минфина Соединенных Штатов. Ко всему прочему, рестрикции затронули Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии "Атомстрой" и Владимирское производственное объединение "Точмаш". Они тоже входят в "Росатом".