Антонов сделал заявление о ситуации с визами

Руководитель дипломатического представительства Российской Федерации в США Анатолий Антонов сделал заявление о ситуации с запросом на выдачу виз представителям российской делегации на мероприятия, проводимые в Организации Объединенных Наций. Он заявил, что до сих пор представителям российской делегации не выданы визы со стороны США.

Он рассказал, что еще в конце марта в американское посольство в Российской Федерации был направлен запрос на выдачу виз представителям российских средств массовой информации, журналистам и другим представителям российской делегации на мероприятия ООН. Однако, заявил Антонов, до сих пор визы не оформлены и ситуация остаётся неопределенной.

«Имелась договоренность о приглашении 31 марта в американскую дипмиссию представителей отечественных СМИ для рассмотрения их визовых заявок. Однако, менее чем за сутки прием был отменен без объяснения причин. Никакой определенности так и нет, хотя до мероприятия остались считанные дни», – заявил он.