Yandex.RTB

В Санкт-Петербурге 16-летний подросток 13 апреля устроил стрельбу в школе

Image 16+
В Санкт-Петербурге 16-летний подросток 13 апреля устроил стрельбу в школе
Происшествия / Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Подросток 16 лет устроил стрельбу в школе № 633 Калининского района Северной столицы. Учебное заведение расположено на проспекте Науки. Несовершеннолетний стрелял из пневматического пистолета, который взял из дома. Известно, что он учится в этой школе. На место прибыли полицейские, медики и сотрудники Следственного комитета, пишет "Фонтанка".

Чрезвычайное происшествие произошло сегодня после полудня. Согласно предварительным сведениям, сначала ученик несколько раз стрелял на улице перед зданием школы, после чего произвел выстрелы в помещении учебного заведения. Несколько школьников получили непроникающие ранения легкой степени. Сам стрелок признался, что совершил эти действия ради шутки.

Ранее поступила информация о том, что накануне в Санкт-Петербурге трое молодых людей стреляли в сторону 46-летнего мужчины, являющегося гендиректором одной из фирм. Стрельба велась из окна дома № 195 на проспекте Обуховской обороны. Стражи порядка задержали хулиганов, которыми оказались безработные парни 20-23 лет. У них изъяли пневматическое ружье, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
В Василеостровском районе в квартире у 33-летнего маляра обнаружили 3 кг взрывчатки, винтовку и наркотики

8-04-2023, 18:38

В Санкт-Петербурге госпитализировали попавшего под троллейбус на самокате 14-летнего подростка

6-04-2023, 21:13

Пожелавший пораньше уйти домой работник атомной подлодки нанес ущерб на 720 млн долларов

4-04-2023, 18:58

CBC: четыре человека обратились в лечебное учреждение после нападения филина в Канаде

28-03-2023, 21:43

Игорь Мороков рассказал, что будет с детьми убитой в Екатеринбурге многодетной мамы

9-03-2023, 10:28

РВ: В Сети опубликовано видео расстрела боевика ВС Украины на линии соприкосновения

7-03-2023, 11:57

В Екатеринбурге местный житель жестоко убил многодетную мать

3-03-2023, 11:40

В Свердловской области на помойке обнаружили урну с прахом 73-летнего местного жителя

20-02-2023, 17:48

В Нижнем Тагиле вторые сутки разыскивается пропавший 11-летний мальчик Ярослав Гельд

1-02-2023, 19:24

Житель Новоуральска Олег Ларин погиб в ходе спецоперации ВС РФ на Украине

26-01-2023, 11:12

Полиция Нижнего Тагила проводит проверку по факту избиения школьницы в туалете школы

26-01-2023, 11:04

Отец убийцы троих детей из Екатеринбурга рассказал новую версию страшной трагедии

26-01-2023, 09:06

E1.RU: Стало известно, как погиб школьник в квартире под Екатеринбургом

22-01-2023, 19:13

В зоне СВО погиб боец ЧВК «Вагнер» саратовец Алексей Юрзанов

22-01-2023, 14:29

В Свердловской области горе-отца осудили за то, что он принуждал сына-подростка пить с ним пиво

20-01-2023, 15:37

На Украине в ходе спецоперации ВС РФ погиб школьный учитель физкультуры из Свердловской области

20-01-2023, 15:25

Сервис сам к этому идет: политолог Стариков назвал возможной блокировку YouTube в России

18-01-2023, 17:33

Ангарский маньяк Попков, убивший 78 человек, захотел отправиться в зону СВО на Украине

15-01-2023, 13:12

Муж умершей после операции молодой матери обратился с обращением к главе СК РФ Бастрыкину

8-01-2023, 12:19

Боец из ЧВК «Вагнер» из Свердловской области погиб на спецоперации

4-01-2023, 15:14

Реализация современного парка электробусов в Петербурге «забуксовала» на этапе проектировки
  • 10-04-2023, 16:55

Реализация современного парка электробусов в Петербурге «забуксовала» на этапе проектировки

В 2021 году в Санкт-Петербурге пообещали построить «уникальный для России» автопарк электробусов. Однако амбициозная идея «забуксовала» уже на этапе

Маргарита Симоньян встревожена возможностью применения Украиной роев беспилотников
  • 11-04-2023, 20:23

Маргарита Симоньян встревожена возможностью применения Украиной роев беспилотников

Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян сегодня, 11 апреля, высказалась об ожидаемом контрнаступлении украинской армии. Она

В больницу Боткина доставили первых в сезоне клещей, 20% из них заражены боррелиозом
  • Вчера, 23:13

В больницу Боткина доставили первых в сезоне клещей, 20% из них заражены боррелиозом

С начала текущего года в инфекционную больницу имени Боткина было доставлено для исследований двадцать клещей. Выяснилось, что из этого количества у

60-летний Григорий Лепс вышел в свет со своей новой девушкой: «Это моя седьмая баба»
  • 10-04-2023, 14:06

60-летний Григорий Лепс вышел в свет со своей новой девушкой: «Это моя седьмая баба»

Григорий Лепс проехал открытие Gucci Сafe (Iccug Efac), которое запустили рэпер Тимати, певец Егор Крид с ресторатором Антоном Пинским. Исполнитель

Дочь Любови Толкалиной и Егора Кончаловского опубликовала снимок без одежды
  • 11-04-2023, 19:54

Дочь Любови Толкалиной и Егора Кончаловского опубликовала снимок без одежды

Любовь Толкалина часто радует многочисленных фанатов своими откровенными снимками. На этот раз примеру матери последовала дочь актрисы Мария

Царьград проинформировал, что актриса Шукшина предложила новый рычаг давления на чиновников в РФ
  • Вчера, 06:56

Царьград проинформировал, что актриса Шукшина предложила новый рычаг давления на чиновников в РФ

Актриса Мария Шукшина предложила новые меры для защиты культуры. Она считает, что указ президента недостаточен. О этом пишет «Царьград». По словам

Интересная информация
Лукашенко сделал заявление о военном сотрудничестве с РФ
  • 10-04-2023, 15:13

Лукашенко сделал заявление о военном сотрудничестве с РФ

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил о том, на что он рассчитывает со стороны политического руководства Российской Федерации в случае,

Врач из РФ Роман Иванов предупредил об опасности кори для беременных женщин
  • 11-04-2023, 13:21

Врач из РФ Роман Иванов предупредил об опасности кори для беременных женщин

Корь - это острая инфекционная болезнь, поражающая кожу, верхние дыхательные пути. По словам врача лаборатории «Гемотест» Романа Иванова, эту болезнь

Gazeta: Матеуш Моравецкий назвал США и Польшу двумя полюсами западной цивилизации
  • Вчера, 14:18

Gazeta: Матеуш Моравецкий назвал США и Польшу двумя полюсами западной цивилизации

Польша на сегодняшний день представляет собой лидера Новой Европы, а Старая Европа проиграла. Такое заявление сделал польский премьер-министр Матеуш

Журналист выразил мнение о политике ОАЭ
  • 11-04-2023, 09:43

Журналист выразил мнение о политике ОАЭ

Журналист издания Forbes Кеннет Рапоза опубликовал статью, в которой выразил мнение о политике политического руководства Объединенных арабских