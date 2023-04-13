В Санкт-Петербурге 16-летний подросток 13 апреля устроил стрельбу в школе

В 2021 году в Санкт-Петербурге пообещали построить «уникальный для России» автопарк электробусов. Однако амбициозная идея «забуксовала» уже на этапе
Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян сегодня, 11 апреля, высказалась об ожидаемом контрнаступлении украинской армии. Она
С начала текущего года в инфекционную больницу имени Боткина было доставлено для исследований двадцать клещей. Выяснилось, что из этого количества у
Григорий Лепс проехал открытие Gucci Сafe (Iccug Efac), которое запустили рэпер Тимати, певец Егор Крид с ресторатором Антоном Пинским. Исполнитель
Любовь Толкалина часто радует многочисленных фанатов своими откровенными снимками. На этот раз примеру матери последовала дочь актрисы Мария
Актриса Мария Шукшина предложила новые меры для защиты культуры. Она считает, что указ президента недостаточен. О этом пишет «Царьград». По словам
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил о том, на что он рассчитывает со стороны политического руководства Российской Федерации в случае,
Корь - это острая инфекционная болезнь, поражающая кожу, верхние дыхательные пути. По словам врача лаборатории «Гемотест» Романа Иванова, эту болезнь
Польша на сегодняшний день представляет собой лидера Новой Европы, а Старая Европа проиграла. Такое заявление сделал польский премьер-министр Матеуш
Журналист издания Forbes Кеннет Рапоза опубликовал статью, в которой выразил мнение о политике политического руководства Объединенных арабских