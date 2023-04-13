В Санкт-Петербурге 16-летний подросток 13 апреля устроил стрельбу в школе

Подросток 16 лет устроил стрельбу в школе № 633 Калининского района Северной столицы. Учебное заведение расположено на проспекте Науки. Несовершеннолетний стрелял из пневматического пистолета, который взял из дома. Известно, что он учится в этой школе. На место прибыли полицейские, медики и сотрудники Следственного комитета, пишет "Фонтанка".

Чрезвычайное происшествие произошло сегодня после полудня. Согласно предварительным сведениям, сначала ученик несколько раз стрелял на улице перед зданием школы, после чего произвел выстрелы в помещении учебного заведения. Несколько школьников получили непроникающие ранения легкой степени. Сам стрелок признался, что совершил эти действия ради шутки.

Ранее поступила информация о том, что накануне в Санкт-Петербурге трое молодых людей стреляли в сторону 46-летнего мужчины, являющегося гендиректором одной из фирм. Стрельба велась из окна дома № 195 на проспекте Обуховской обороны. Стражи порядка задержали хулиганов, которыми оказались безработные парни 20-23 лет. У них изъяли пневматическое ружье, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.