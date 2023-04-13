Spectator: поездка Макрона в КНР выявила нарастающее ослабление Европы

Визит французского лидера Эммануэля Макрона в Поднебесную подорвал претензии Европейского союза на роль оси "мягкой силы" между Вашингтоном и Пекином. "Старожилы" Старого Света с одобрением воспринимают его предложение "стратегической автономии" от Соединенных Штатов. Причем прибалтийские страны и Варшава желают быть стратегическими партнерами США. Соответствующий материал был опубликован на страницах британского издания The Spectator, пишет ИноСМИ.

В статье сказано, что визит Макрона в Китай был неловким. В нем, как отмечает автор материала, таится нечто большее, нежели может показаться на первый взгляд. По мнению автора, слова Макрона о том, что Париж ничем не обязан американцам и не очень озабочен вероятными действиями Поднебесной на Тайване, можно рассматривать как судорожную попытку французского руководства спасти лицо и выслужиться перед китайскими властями. Кроме того, в статье говорится, что визит Макрона в КНР демонстрирует нарастающую слабость и разобщенность Европы.