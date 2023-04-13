Yandex.RTB

Spectator: поездка Макрона в КНР выявила нарастающее ослабление Европы

Image 16+
Spectator: поездка Макрона в КНР выявила нарастающее ослабление Европы
Политика / В Мире
Фото из открытых источников

Визит французского лидера Эммануэля Макрона в Поднебесную подорвал претензии Европейского союза на роль оси "мягкой силы" между Вашингтоном и Пекином. "Старожилы" Старого Света с одобрением воспринимают его предложение "стратегической автономии" от Соединенных Штатов. Причем прибалтийские страны и Варшава желают быть стратегическими партнерами США. Соответствующий материал был опубликован на страницах британского издания The Spectator, пишет ИноСМИ.

В статье сказано, что визит Макрона в Китай был неловким. В нем, как отмечает автор материала, таится нечто большее, нежели может показаться на первый взгляд. По мнению автора, слова Макрона о том, что Париж ничем не обязан американцам и не очень озабочен вероятными действиями Поднебесной на Тайване, можно рассматривать как судорожную попытку французского руководства спасти лицо и выслужиться перед китайскими властями. Кроме того, в статье говорится, что визит Макрона в КНР демонстрирует нарастающую слабость и разобщенность Европы.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Антонов сделал заявление о ситуации с визами

Сегодня, 08:53

Глава венгерского МИД Сийярто: Будапешт не допустит введения в Европе санкций на ядерную энергетику

Вчера, 20:43

Gazeta: Матеуш Моравецкий назвал США и Польшу двумя полюсами западной цивилизации

Вчера, 14:18

«РВ»: ВС Украины заминировали улицы в пылающем Бахмуте и прячутся в квартирах от огня ВС РФ

9-04-2023, 19:05

RV: в Артёмовске продолжаются ожесточенные бои, ВСУ пока ещё не сломлены

9-04-2023, 18:35

Exxpress: 41% австрийцев не поддерживают введенные против РФ санкции

8-04-2023, 18:43

Песков сделал заявление о позиции Китая

7-04-2023, 13:43

Генерал Ружаньский: серьезные расходы на оборону Польши лишь вредят ей

5-04-2023, 15:08

Бужинский разъяснил, что потеряет Финляндия из-за членства в НАТО: «Накроется медным тазом»

4-04-2023, 22:23

Daily Mail: Москва предупредила США о готовности противостоять «экзистенциальным угрозам»

3-04-2023, 13:33

Ведущий Марат Башаров начал общение с лечащимся в больнице фигуристом Романом Костомаровым

2-04-2023, 18:00

Глава шведского МИД Билльстрём: Финляндия без Швеции не полностью вошла в Североатлантический альянс

1-04-2023, 18:23

КНР выступает против размещения ядерного оружия странами за границей

31-03-2023, 20:23

МК: экс-офицер Крапивник проинформировал о необходимости готовиться к большой войне ВС РФ с ВС НАТО

31-03-2023, 19:46

Капитан Ищенко предупредил о возможных ударах ВС Украины по Москве в День Победы 9 мая

30-03-2023, 19:58

Константин Меладзе выставил на продажу русскоязычные хиты певицы Веры Брежневой

29-03-2023, 14:02

Экс-министр обороны ДНР Стрелков предупредил ВС РФ о угрозе прорыва ВС Украины фронта на юге

29-03-2023, 13:54

19fortyfive: эксперт Дэвис назвал победой над РФ проблемы в экономике и износ ее армии

29-03-2023, 10:18

&quot;ВЗГЛЯД&quot;: Распад НАТО начнется с Черногории сразу после выборов в начале апреля

28-03-2023, 23:33

СП: Румыния не хочет потакать прихотям НАТО по вопросам Украины

26-03-2023, 10:46

В больницу Боткина доставили первых в сезоне клещей, 20% из них заражены боррелиозом
  • Вчера, 23:13

В больницу Боткина доставили первых в сезоне клещей, 20% из них заражены боррелиозом

С начала текущего года в инфекционную больницу имени Боткина было доставлено для исследований двадцать клещей. Выяснилось, что из этого количества у

Маргарита Симоньян встревожена возможностью применения Украиной роев беспилотников
  • 11-04-2023, 20:23

Маргарита Симоньян встревожена возможностью применения Украиной роев беспилотников

Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян сегодня, 11 апреля, высказалась об ожидаемом контрнаступлении украинской армии. Она

Флаг США упал на землю под гимн России и бурные аплодисменты иностранцев
  • Сегодня, 20:39

Флаг США упал на землю под гимн России и бурные аплодисменты иностранцев

Поразительный конфуз произошел на теннисном турнире во время церемонии награждения. Забавный случай имел место после матча между Сереной Уильямс

Царьград проинформировал, что актриса Шукшина предложила новый рычаг давления на чиновников в РФ
  • Вчера, 06:56

Царьград проинформировал, что актриса Шукшина предложила новый рычаг давления на чиновников в РФ

Актриса Мария Шукшина предложила новые меры для защиты культуры. Она считает, что указ президента недостаточен. О этом пишет «Царьград». По словам

Неузнаваемую Заворотнюк сняли на фото в публичном месте: «Глаз не видно, рот кривой»
  • 11-04-2023, 20:09

Неузнаваемую Заворотнюк сняли на фото в публичном месте: «Глаз не видно, рот кривой»

Семья Анастасии Заворотнюк сейчас переживает непростые времена. Онкобольная актриса проходит лечение от рака мозга. Муж звезды Петр Чернышев много

Певица РФ Диана Арбенина прокомментировала отмену концерта в Перми 12 апреля
  • 11-04-2023, 08:50

Певица РФ Диана Арбенина прокомментировала отмену концерта в Перми 12 апреля

Лидер рок-группы «Ночные снайперы» прокомментировала отмену концерта в Перми. Вчера, 10 апреля, у музыкантов прошел онлайн-концерт. В ходе

Интересная информация
Gazeta: Матеуш Моравецкий назвал США и Польшу двумя полюсами западной цивилизации
  • Вчера, 14:18

Gazeta: Матеуш Моравецкий назвал США и Польшу двумя полюсами западной цивилизации

Польша на сегодняшний день представляет собой лидера Новой Европы, а Старая Европа проиграла. Такое заявление сделал польский премьер-министр Матеуш

Журналист выразил мнение о политике ОАЭ
  • 11-04-2023, 09:43

Журналист выразил мнение о политике ОАЭ

Журналист издания Forbes Кеннет Рапоза опубликовал статью, в которой выразил мнение о политике политического руководства Объединенных арабских

Суд встал на сторону Смольного в скандальном соглашении по Горской
  • Вчера, 12:32

Суд встал на сторону Смольного в скандальном соглашении по Горской

В апелляционном суде завершилось рассмотрение жалобы компании «Мегалайн» на односторонний выход Смольного из соглашения по развитию промзоны Горской.

Эксперт Сивков заявил, что старые советские танки Т-55, которые Россия гонит на фронт, ничуть не хуже «Леопардов»
  • Вчера, 13:38

Эксперт Сивков заявил, что старые советские танки Т-55, которые Россия гонит на фронт, ничуть не хуже «Леопардов»

Военный эксперт Константин Сивков берется утверждать, что старые советские танки Т-54, которые Россия начала отправлять на фронт, по характеристикам