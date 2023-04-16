Советская цензура потребовала изменить две сцены в фильме Гайдая «Операция „Ы“»

Прославленная отечественная комедия режиссера Леонида Гайдая «Операция "Ы" и другие приключения Шурика» могла лишиться 2-х сцен. Советская цензура потребовала изменить картину.

Первая сцена, которая вызвала некоторые вопросы у цензоров, — это известная всем фраза «Надо, Федя, надо!». Шурик произнес ее перед тем, как наказать прутиком хулигана Федю. В этой сцене они увидели намек на лидера кубинской революции Фиделя Кастро. Как оказалось, в высоких кабинетах его называли Федей.

Изменить также потребовали сцену, где Федя был измазан черной краской. С точки зрения цензуры, это весьма недружественно по отношению к африканским народам.

Отметим, что Гайдай не хотел выполнять требования чиновников, поэтому потратил много сил и времени, чтобы добиться своего. Кинорежиссер доказал, что Федя не связан с Кастро, а герой, щедро вымазанный черной краской, не является проявлением расизма.