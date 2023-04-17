Украина начала экспорт электроэнергии в Словакию

Украина начала экспортировать электроэнергию в Словакию. Кроме этого, продолжаются поставки в Польшу и Молдову. Об этом сегодня, 17 апреля, проинформировали в «Укрэнерго».

На официальном сайте ведомства подчеркивается, что производства электроэнергии в стране достаточно не только для нужд внутренних потребителей, но и для экспорта.

В энергосистеме сохраняется достаточный резерв мощностей. В то же время после ракетных атак России она еще полностью не оправилась. Восстановление украинской энергосистемы продолжается, заключили в «Укрэнерго». Энергетики уже проделали титаническую работу и несколько месяцев страна не знает отключений электроэнергии. Деньги, вырученные от продажи электричества за рубеж, Киев планирует потратить на продолжение восстановительных работ.

Этим сообщением, надо полагать, тема «тотального блэкаута на Украине» окончательно закрыта. Соседняя страна не замерзла, не погрузилась во тьму на многие недели и даже месяцы, как живописали эксперты, восторгаясь ракетными ударами России по критически важной инфраструктуре с октября минувшего года.

«Не хочу никому портить настроение, но все знают прекрасно, что в украинской столице уже практически не бывает перебоев с электричеством, украинцы не сидят без света в последнее время. Самый продолжительный блэкаут длился, по информации Кличко, 10 часов, - посетовала недавно во время телеэфира телеведущая Ольга Скабеева. - Или не получается, или мы не ставим в последнее время перед собой цели заставить всех страдать на Украине».

Согласно данным, которые обнародовал Киев, Москва для ударов по украинской энергетике использовала 821 ракету разного типа. Общая стоимость данного оружия - около 7,5 миллиарда долларов.

Разумеется, подсчетам противника верить не стоит - он не может наверняка знать стоимость производимых ракет. Но дело ведь не в этом - в отсутствии эффекта. Или, наоборот, в достижении анти-эффекта - совершенно противоположного тому, который планировался.

Украинская энергосистема выдержала удары - конечно, не без помощи союзников, которые помогали в ее восстановлении.

Следует сказать, что на Западе вообще очень чувствительны к ракетным обстрелам критической инфраструктуры, которая приводит к страданиям мирного населения. В результате Украина получила много систем ПВО, в том числе ожидает и прибытия пресловутых «Пэтриотов» - о них ранее Вашингтон даже разговаривать был не готов...