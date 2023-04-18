В Екатеринбурге изменяется порядок записи детей в первые классы и летние лагеря

Изменения были связаны с решением главы Екатеринбурга реорганизовать ЦМУ в Центр обслуживания жилищно-коммунальной сферы. С 1 мая 2023 года учреждение начнет управлять муниципальным жилищным фондом, заниматься учетом граждан, а также предоставлять им субсидии или компенсации на оплату ЖКУ. А принимать документы и консультировать граждан по другим вопросам после 30 апреля не будут.