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В Екатеринбурге изменяется порядок записи детей в первые классы и летние лагеря

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В Екатеринбурге изменяется порядок записи детей в первые классы и летние лагеря
Новости / В России
Фото из открытых источников

В Екатеринбурге перестанут работать отделения Центра муниципальных услуг. Горожане не смогут больше подать документы в ЦМУ для зачисления детей в школу или получение путевки в летний лагерь.

Изменения были связаны с решением главы Екатеринбурга реорганизовать ЦМУ в Центр обслуживания жилищно-коммунальной сферы. С 1 мая 2023 года учреждение начнет управлять муниципальным жилищным фондом, заниматься учетом граждан, а также предоставлять им субсидии или компенсации на оплату ЖКУ. А принимать документы и консультировать граждан по другим вопросам после 30 апреля не будут.

Адреса и график работы всех отделений остается прежним. Уточняется, что теперь для записи ребенка в школу и лагерь горожанам нужно обратиться в МФЦ, районную администрацию и образовательное учреждение, на базе которого работает тот или иной лагерь.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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