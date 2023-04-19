В Буграх взрывотехники обследовали обнаруженный на детской площадке подозрительный предмет

В Буграх местные жители столкнулись с подозрительным устройством. Информация об инциденте поступила в 12:23. Непонятный предмет был найден близ дома № 11 на Школьной улице. В Сети были размещены соответствующие кадры.

На них можно увидеть, что прикрепленный к забору странный предмет обмотан проводами красного цвета. Сведений о том, кто его там оставил, на текущий момент нет. Вскоре на место прибыли взрывотехники, которые изучили устройство. В итоге выяснилось, что предмет безопасен, о чем проинформировали в Телеграм-канале Росгвардии Северной столицы.

Ранее сегодня, в среду, поступила информация о пожаре в Пушкинском районе города на Неве. Прибывшие на место огнеборцы установили, что пламенем охватило четырехкомнатную квартиру на втором этаже дома № 31 на Павловском шоссе. Пожар тушили 23 специалиста и 5 единиц техники. 13 человек были эвакуированы, один погиб, двух пострадавших женщин госпитализировали.