Yandex.RTB

В Буграх взрывотехники обследовали обнаруженный на детской площадке подозрительный предмет

Image 16+
В Буграх взрывотехники обследовали обнаруженный на детской площадке подозрительный предмет
Происшествия / Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

В Буграх местные жители столкнулись с подозрительным устройством. Информация об инциденте поступила в 12:23. Непонятный предмет был найден близ дома № 11 на Школьной улице. В Сети были размещены соответствующие кадры.

На них можно увидеть, что прикрепленный к забору странный предмет обмотан проводами красного цвета. Сведений о том, кто его там оставил, на текущий момент нет. Вскоре на место прибыли взрывотехники, которые изучили устройство. В итоге выяснилось, что предмет безопасен, о чем проинформировали в Телеграм-канале Росгвардии Северной столицы.

Ранее сегодня, в среду, поступила информация о пожаре в Пушкинском районе города на Неве. Прибывшие на место огнеборцы установили, что пламенем охватило четырехкомнатную квартиру на втором этаже дома № 31 на Павловском шоссе. Пожар тушили 23 специалиста и 5 единиц техники. 13 человек были эвакуированы, один погиб, двух пострадавших женщин госпитализировали.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
В Буграх взрывотехники обследовали обнаруженный на детской площадке подозрительный предмет

Сегодня, 19:33

В Санкт-Петербурге 16-летний подросток 13 апреля устроил стрельбу в школе

13-04-2023, 14:38

В Василеостровском районе в квартире у 33-летнего маляра обнаружили 3 кг взрывчатки, винтовку и наркотики

8-04-2023, 18:38

В Санкт-Петербурге госпитализировали попавшего под троллейбус на самокате 14-летнего подростка

6-04-2023, 21:13

Пожелавший пораньше уйти домой работник атомной подлодки нанес ущерб на 720 млн долларов

4-04-2023, 18:58

CBC: четыре человека обратились в лечебное учреждение после нападения филина в Канаде

28-03-2023, 21:43

Игорь Мороков рассказал, что будет с детьми убитой в Екатеринбурге многодетной мамы

9-03-2023, 10:28

РВ: В Сети опубликовано видео расстрела боевика ВС Украины на линии соприкосновения

7-03-2023, 11:57

В Екатеринбурге местный житель жестоко убил многодетную мать

3-03-2023, 11:40

В Свердловской области на помойке обнаружили урну с прахом 73-летнего местного жителя

20-02-2023, 17:48

В Нижнем Тагиле вторые сутки разыскивается пропавший 11-летний мальчик Ярослав Гельд

1-02-2023, 19:24

Житель Новоуральска Олег Ларин погиб в ходе спецоперации ВС РФ на Украине

26-01-2023, 11:12

Полиция Нижнего Тагила проводит проверку по факту избиения школьницы в туалете школы

26-01-2023, 11:04

Отец убийцы троих детей из Екатеринбурга рассказал новую версию страшной трагедии

26-01-2023, 09:06

E1.RU: Стало известно, как погиб школьник в квартире под Екатеринбургом

22-01-2023, 19:13

В зоне СВО погиб боец ЧВК «Вагнер» саратовец Алексей Юрзанов

22-01-2023, 14:29

В Свердловской области горе-отца осудили за то, что он принуждал сына-подростка пить с ним пиво

20-01-2023, 15:37

На Украине в ходе спецоперации ВС РФ погиб школьный учитель физкультуры из Свердловской области

20-01-2023, 15:25

Сервис сам к этому идет: политолог Стариков назвал возможной блокировку YouTube в России

18-01-2023, 17:33

Ангарский маньяк Попков, убивший 78 человек, захотел отправиться в зону СВО на Украине

15-01-2023, 13:12

На уличных щитах в Екатеринбурге включили антивоенные надписи против СВО
  • Вчера, 20:31

На уличных щитах в Екатеринбурге включили антивоенные надписи против СВО

На уличных экранах в Екатеринбурге начали транслировать антивоенные лозунги и призывы. Горожане увидели щит с агитацией в районе ЖБИ. Высказывания на

Предложение наказывать россиян за хранение миллиона рублей раскритиковали экономисты, информируют СМИ
  • 17-04-2023, 19:04

Предложение наказывать россиян за хранение миллиона рублей раскритиковали экономисты, информируют СМИ

Юлия Финогенова высказала несогласие с предложением наказывать граждан РФ за хранение наличных более 1 миллиона рублей. По словам доцента кафедры

Депутат Госдумы просит Бастрыкина проверить Беглова и Смольный на растрату
  • Вчера, 19:20

Депутат Госдумы просит Бастрыкина проверить Беглова и Смольный на растрату

Депутат Государственной думы Василий Власов направил обращение председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой проверить

55-летний Филипп Киркоров заявил о своей готовности принять участие в СВО ВС из РФ
  • 16-04-2023, 20:35

55-летний Филипп Киркоров заявил о своей готовности принять участие в СВО ВС из РФ

Филипп Киркоров впервые решил прокомментировать шутку мужа-комика Аллы Пугачевой Максима Галкина* (признан в РФ иноагентом) про него на одном из

Филипп Киркоров: Мое сердце занято, на старости лет нужно ж было так умудриться влюбиться
  • Вчера, 10:45

Филипп Киркоров: Мое сердце занято, на старости лет нужно ж было так умудриться влюбиться

В последние годы Филипп Киркоров стал реже говорить о личной жизни. Но она у него, оказывается, очень бурная. 55-летний поп-король признался, что

Дочери экс-солиста поп-группы «На-На» Левкина в 29 лет диагностировали рак мозга
  • 17-04-2023, 19:59

Дочери экс-солиста поп-группы «На-На» Левкина в 29 лет диагностировали рак мозга

Бывший солист популярной поп-группы «На-На» Владимир Левкин сделала шокирующее заявление. Он рассказал, что его 29-летняя дочь Виктория в настоящее

Интересная информация
В Екатеринбурге изменяется порядок записи детей в первые классы и летние лагеря
  • Вчера, 20:40

В Екатеринбурге изменяется порядок записи детей в первые классы и летние лагеря

В Екатеринбурге перестанут работать отделения Центра муниципальных услуг. Горожане не смогут больше подать документы в ЦМУ для зачисления детей в

Источник рассказал о привлечении Смольным ботов для исправления ситуации с петицией за отставку Беглова
  • 17-04-2023, 20:14

Источник рассказал о привлечении Смольным ботов для исправления ситуации с петицией за отставку Беглова

В администрации Петербурга активно пытаются сгладить ситуацию, связанную с массовым голосованием горожан за отставку действующего губернатора

Западные государства предложили Китаю вступить в переговоры с США
  • Вчера, 10:38

Западные государства предложили Китаю вступить в переговоры с США

Недавно состоялась встреча руководителей внешнеполитических ведомств государств большой семерки, на которой обсуждались разные международные вопросы.

США собираются провести переговоры о санкциях
  • 17-04-2023, 08:48

США собираются провести переговоры о санкциях

Представители американского министерства финансов собираются совершить визит в ряд государств европейского союза, а также в Киргизию и Казахстан.