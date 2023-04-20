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Вениславский: Контрнаступление ВСУ станет сюрпризом для россиян и некоторых украинцев

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Вениславский: Контрнаступление ВСУ станет сюрпризом для россиян и некоторых украинцев
Украина
Фото из открытых источников

Контрнаступление ВС Украины непременно состоится. Можно сколь угодно гадать, по какому сценарию, каким образом и по каким направлениям. Это будет «сюрпризом» - причем, не только для россиян. С таким заявлением выступил народный депутат, член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

«Когда состоится контрнаступление украинской армии, по каким направлениям - в этом и заключается тот самый «сюрприз», который менее всего ожидают наши враги. Убежден, что оно окажется «сюрпризом» не только для военных ВС РФ и всего российского общества, но даже для многих украинцев», - цитирует парламентария украинское издание «Бизнес. Цензор».

Ранее глава украинской военной разведки Кирилл Буданов в интервью одному из украинских радио заявил, что подготовка к контрнаступлению ВСУ «идет согласно плану», который он в силу понятных причин обнародовать не может. При этом генерал подтвердил свой прошлогодний прогноз, в котором утверждал, что уже к концу весны нынешнего года ВСУ зайдут на территорию Крыма.

А тем временем посвященную украинскому наступлению статью выдал американский Foreign policy. Издание пишет, что первый день наступательной операции для ВСУ будет словно год. И дальнейший успех во многом будет зависеть от того, смогут ли украинцы в первые 24 часа добиться паралича в управлении российскими войсками либо нет.

Между тем немало специалистов склоняются к тому, что сложно что-то прогнозировать без ситуационной осведомленности и остается только ждать часа Х. Пока же неоспоримым фактом остается только то, что ни одно контрнаступление ВСУ не похоже на предыдущее.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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