В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга потушили пожар в 4-комнатной коммунальной квартире

На уличных экранах в Екатеринбурге начали транслировать антивоенные лозунги и призывы. Горожане увидели щит с агитацией в районе ЖБИ. Высказывания на
Контрнаступление ВС Украины непременно состоится. Можно сколь угодно гадать, по какому сценарию, каким образом и по каким направлениям. Это будет
Депутат Государственной думы Василий Власов направил обращение председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой проверить
Алла Пугачева обнародовала новые фото в социальных сетях. Некоторые пользователи предположили, что в Израиле она сделала себе очередную пластическую
После начала СВО некоторые артисты поддержали политику властей РФ и решили внести свой вклад для поддержки Родины. Они отправились на передовую,
Недавно Максим Галкин (признан иноагентом) опубликовал в Сети видеоролик, где они с Аллой Пугачевой провожают Гарри и Лизу в школу Израиля. Артистка
В Екатеринбурге перестанут работать отделения Центра муниципальных услуг. Горожане не смогут больше подать документы в ЦМУ для зачисления детей в
Недавно состоялась встреча руководителей внешнеполитических ведомств государств большой семерки, на которой обсуждались разные международные вопросы.
Под Петербургом практически уничтожен корпуса санатория «Сестрорецкий курорт», несмотря на все протесты активистов и градозащитников. Многочисленные
Школьников из Нижнего Тагила отправят на 5-дневные военные сборы. Как сообщает КП, это коснется учащихся десятых классов муниципальных