Yandex.RTB

В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга потушили пожар в 4-комнатной коммунальной квартире

Image 16+
В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга потушили пожар в 4-комнатной коммунальной квартире
Происшествия / Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

В Адмиралтейском районе Северной столицы сегодня, в четверг, произошел пожар. Огнем охватило 4-комнатную коммунальную квартиру в доме № 15 на 6-й Красноармейской улице. Этой информацией поделились в Телеграм-канале городского МЧС.

О возгорании специалисты были проинформированы в 15:39. На какой площади распространился огонь, пока не сообщается. В Сети были размещены кадры с места пожара, на которых видно, как из окна квартиры на четвертом этаже валит дым. Согласно имеющейся информации, в борьбе с огнем были задействованы 27 человек личного состава от МЧС и 6 единиц техники. Данных о пострадавших к настоящему моменту нет. В ведомстве подчеркнули, что ликвидировали пожар в 18:57.

Ранее сообщалось, что в Северной столице ученик восьмого класса угрожал захватить школу ради встречи с российским лидером Владимиром Путиным. В сообщении, полученном сотрудниками ФСБ по электронной почте, школьник требовал, чтобы глава российского государства как можно скорее прибыл в Санкт-Петербург, иначе он с винтовкой придет в школу. Причем подросток отмечал важность взятия ключевых украинских городов. Личность восьмиклассника установили, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга потушили пожар в 4-комнатной коммунальной квартире

Сегодня, 21:43

В Буграх взрывотехники обследовали обнаруженный на детской площадке подозрительный предмет

Вчера, 19:33

В Санкт-Петербурге 16-летний подросток 13 апреля устроил стрельбу в школе

13-04-2023, 14:38

В Василеостровском районе в квартире у 33-летнего маляра обнаружили 3 кг взрывчатки, винтовку и наркотики

8-04-2023, 18:38

В Санкт-Петербурге госпитализировали попавшего под троллейбус на самокате 14-летнего подростка

6-04-2023, 21:13

Пожелавший пораньше уйти домой работник атомной подлодки нанес ущерб на 720 млн долларов

4-04-2023, 18:58

CBC: четыре человека обратились в лечебное учреждение после нападения филина в Канаде

28-03-2023, 21:43

Игорь Мороков рассказал, что будет с детьми убитой в Екатеринбурге многодетной мамы

9-03-2023, 10:28

РВ: В Сети опубликовано видео расстрела боевика ВС Украины на линии соприкосновения

7-03-2023, 11:57

В Екатеринбурге местный житель жестоко убил многодетную мать

3-03-2023, 11:40

В Свердловской области на помойке обнаружили урну с прахом 73-летнего местного жителя

20-02-2023, 17:48

В Нижнем Тагиле вторые сутки разыскивается пропавший 11-летний мальчик Ярослав Гельд

1-02-2023, 19:24

Житель Новоуральска Олег Ларин погиб в ходе спецоперации ВС РФ на Украине

26-01-2023, 11:12

Полиция Нижнего Тагила проводит проверку по факту избиения школьницы в туалете школы

26-01-2023, 11:04

Отец убийцы троих детей из Екатеринбурга рассказал новую версию страшной трагедии

26-01-2023, 09:06

E1.RU: Стало известно, как погиб школьник в квартире под Екатеринбургом

22-01-2023, 19:13

В зоне СВО погиб боец ЧВК «Вагнер» саратовец Алексей Юрзанов

22-01-2023, 14:29

В Свердловской области горе-отца осудили за то, что он принуждал сына-подростка пить с ним пиво

20-01-2023, 15:37

На Украине в ходе спецоперации ВС РФ погиб школьный учитель физкультуры из Свердловской области

20-01-2023, 15:25

Сервис сам к этому идет: политолог Стариков назвал возможной блокировку YouTube в России

18-01-2023, 17:33

На уличных щитах в Екатеринбурге включили антивоенные надписи против СВО
  • 18-04-2023, 20:31

На уличных щитах в Екатеринбурге включили антивоенные надписи против СВО

На уличных экранах в Екатеринбурге начали транслировать антивоенные лозунги и призывы. Горожане увидели щит с агитацией в районе ЖБИ. Высказывания на

Вениславский: Контрнаступление ВСУ станет сюрпризом для россиян и некоторых украинцев
  • Сегодня, 15:33

Вениславский: Контрнаступление ВСУ станет сюрпризом для россиян и некоторых украинцев

Контрнаступление ВС Украины непременно состоится. Можно сколь угодно гадать, по какому сценарию, каким образом и по каким направлениям. Это будет

Депутат Госдумы просит Бастрыкина проверить Беглова и Смольный на растрату
  • 18-04-2023, 19:20

Депутат Госдумы просит Бастрыкина проверить Беглова и Смольный на растрату

Депутат Государственной думы Василий Власов направил обращение председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой проверить

МК: 74-летней Пугачёвой врач поставил неутешительный диагноз в Израиле
  • 18-04-2023, 14:44

МК: 74-летней Пугачёвой врач поставил неутешительный диагноз в Израиле

Алла Пугачева обнародовала новые фото в социальных сетях. Некоторые пользователи предположили, что в Израиле она сделала себе очередную пластическую

РИА Новости: Названы артисты РФ, уехавшие добровольцами в зону СВО прямо со сцены
  • Вчера, 15:19

РИА Новости: Названы артисты РФ, уехавшие добровольцами в зону СВО прямо со сцены

После начала СВО некоторые артисты поддержали политику властей РФ и решили внести свой вклад для поддержки Родины. Они отправились на передовую,

Уехавшие из РФ Максим Галкин и Алла Пугачева проводили Лизу и Гарри в школу Израиля
  • Вчера, 12:40

Уехавшие из РФ Максим Галкин и Алла Пугачева проводили Лизу и Гарри в школу Израиля

Недавно Максим Галкин (признан иноагентом) опубликовал в Сети видеоролик, где они с Аллой Пугачевой провожают Гарри и Лизу в школу Израиля. Артистка

Интересная информация
В Екатеринбурге изменяется порядок записи детей в первые классы и летние лагеря
  • 18-04-2023, 20:40

В Екатеринбурге изменяется порядок записи детей в первые классы и летние лагеря

В Екатеринбурге перестанут работать отделения Центра муниципальных услуг. Горожане не смогут больше подать документы в ЦМУ для зачисления детей в

Западные государства предложили Китаю вступить в переговоры с США
  • 18-04-2023, 10:38

Западные государства предложили Китаю вступить в переговоры с США

Недавно состоялась встреча руководителей внешнеполитических ведомств государств большой семерки, на которой обсуждались разные международные вопросы.

Уникальную климатическую зону вокруг санатория «Сестрорецкий курорт» продолжают уничтожать – градозащитники
  • 18-04-2023, 14:58

Уникальную климатическую зону вокруг санатория «Сестрорецкий курорт» продолжают уничтожать – градозащитники

Под Петербургом практически уничтожен корпуса санатория «Сестрорецкий курорт», несмотря на все протесты активистов и градозащитников. Многочисленные

КП: Школьников из Нижнего Тагила отправят на пятидневные военные сборы
  • 18-04-2023, 20:27

КП: Школьников из Нижнего Тагила отправят на пятидневные военные сборы

Школьников из Нижнего Тагила отправят на 5-дневные военные сборы. Как сообщает КП, это коснется учащихся десятых классов муниципальных