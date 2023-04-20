В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга потушили пожар в 4-комнатной коммунальной квартире

В Адмиралтейском районе Северной столицы сегодня, в четверг, произошел пожар. Огнем охватило 4-комнатную коммунальную квартиру в доме № 15 на 6-й Красноармейской улице. Этой информацией поделились в Телеграм-канале городского МЧС.

О возгорании специалисты были проинформированы в 15:39. На какой площади распространился огонь, пока не сообщается. В Сети были размещены кадры с места пожара, на которых видно, как из окна квартиры на четвертом этаже валит дым. Согласно имеющейся информации, в борьбе с огнем были задействованы 27 человек личного состава от МЧС и 6 единиц техники. Данных о пострадавших к настоящему моменту нет. В ведомстве подчеркнули, что ликвидировали пожар в 18:57.

Ранее сообщалось, что в Северной столице ученик восьмого класса угрожал захватить школу ради встречи с российским лидером Владимиром Путиным. В сообщении, полученном сотрудниками ФСБ по электронной почте, школьник требовал, чтобы глава российского государства как можно скорее прибыл в Санкт-Петербург, иначе он с винтовкой придет в школу. Причем подросток отмечал важность взятия ключевых украинских городов. Личность восьмиклассника установили, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.