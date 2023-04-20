У шоу «Кто хочет стать миллионером» будет новый ведущий. Точнее, новая ведущая

Уже 29 апреля 2023 года популярное телевизионное шоу "Кто хочет стать миллионером" выйдет на экраны в новом формате. Изменения связаны с тем, что подписанный ранее контракт с правообладателем франшизы аннулировали. Поэтому в передачу были внесены некоторые изменения.

Как обещают создатели телешоу, оно станет еще интереснее и еще ярче. Между прочим, выйдет программа с новой ведущей. Дмитрия Диброва в новых выпусках не будет. Это прежде всего связано с тем, что ведущий ассоциируется с предыдущим вариантом проекта, а сейчас он изменяется.

Официально никакой информации нет. Но по некоторым данным, главным лицом "Кто хочет стать миллионером" станет певица Юлианна Караулова.