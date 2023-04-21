Из школы на проспекте Культуры в Санкт-Петербурге эвакуировали детей в связи с возгоранием в классе

Сегодня, в пятницу, в одном из классов школы на проспекте Культуры, 27/3 было зафиксировано возгорание. Отмечается, что огнем охватило обстановку кабинета на четвертом этаже. Данная информация поступила от городского МЧС.

Согласно имеющимся данным, пожар случился около пяти часов дня. Пламя распространилось на площади 2 м2. Ликвидировать пожар удалось в 17:18. До прибытия на место сотрудников МЧС из 69-й школы пришлось эвакуировать 53 человека, включая 39 детей. Сведений о пострадавших нет. Специалисты приступили к выяснению всех обстоятельств случившегося.

Ранее сообщалось о пожаре в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, произошедшем 20 апреля. Огнеборцы прибыли по адресу: 6-я Красноармейская улица, 15. Горела 4-комнатная коммунальная квартира. С пожаром боролись 27 специалистов с использованием шести единиц техники. О возгорании стало известно в 15:39, а потушен пожар был в 18:57. В Сети были опубликованы кадры с места тушения.