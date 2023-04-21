Из школы на проспекте Культуры в Санкт-Петербурге эвакуировали детей в связи с возгоранием в классе

Контрнаступление ВС Украины непременно состоится. Можно сколь угодно гадать, по какому сценарию, каким образом и по каким направлениям. Это будет
Елена Соломатина объяснила, почему мужчинам легче похудеть, чем женщинам. По словам диетолога, играет большую роль развитая мышечная масса у
Наркотрафик, который хлынул в РФ из Афганистана, был признан угрозой национальной безопасности нашей страны. По мнению экспертов, разворачивается
Недавно Максим Галкин (признан иноагентом) опубликовал в Сети видеоролик, где они с Аллой Пугачевой провожают Гарри и Лизу в школу Израиля. Артистка
Сергей Светлаков высказал свое мнение по поводу нового шоу коллеги и друга Павла Воли. Но при этом шоумен категорически отказался сравнивать эту
55-летний Владимир Пресняков на три года старше своего товарищ Андрея Григорьева-Аполлонова. Выяснилось, что кроме приятельских отношений артистов
Яна Поплавская считает, что уехавших за рубеж знаменитостей, ругающих Родину и пожелавших вернуться обратно, нужно отправлять «в окопчики». «Это
Украинские военнослужащие пожаловались на то, что они ожидали от поставленной НАТО техники намного большего. Также ВСУ опубликовали кадры
Рекруты ЧВК «Вагнер» продолжает работу на базе спортивного центра в Сургуте, об этом сообщает издание «ПолитАналитика». Специалисты компании готовы
Политолог Александр Дудчак прокомментировал заявление руководителей внешнеполитических ведомств государств большой семерки о решении по замороженным