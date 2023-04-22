Фильм «Вызов» возглавил российский прокат в первый день уик-энда

С рекордными предварительными продажами на старт проката выходит драма «Вызов». Кинофильм Клима Шипенко, похоже, нацелился на мощный результат в дебютный уик-энд. В общем кинотеатры сумели продать 170 472 билета на общую сумму примерно 57,13 млн рублей. Это в восемь раз больше, чем было 7 лет назад у ленты-катастрофы «Экипаж» (с суммой 7,64 млн рублей).

Конкурентов у картины нет никаких. Дело в том, что полноценных фильмов в графике премьер очень мало, что вместе с мощной рекламной поддержкой обеспечивает фильму «Вызов» повышенный интерес зрителей.

Четыре недели возглавлял чарт боевик «Джон Уик 4». При этом сейчас продажи сейчас в два раза выше, чем у кинофильма с Киану Ривзом (27,67 млн рублей). В уик-энд он сумел собрать 302,5 млн рублей в РФ.

Превосходит «Вызов» и картину «Форсаж 9» (с суммой 25,87 млн рублей). Блокбастер на старте взял 464,1 млн рублей за уик-энд, а также 560,2 млн рублей за 5 дней после премьеры.