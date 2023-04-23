Рогов рассказал о ситуации с заводами в Запорожье

Руководитель политического движения, организованного в Запорожье, «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал о действиях представителей киевского режима в Запорожье на заводах города.

Он сообщил, что они вывозят оборудование с этих заводов и отвозит его на западные территории Украины и в Польшу. Что касается тех объектов, которые они не собираются вывести, то, по мнению Рогова, представители киевского режима намерены их продать или уничтожить.

Рогов полагает, что эти действия связаны с тем, что представители киевского режима полагают, что не удержит город, поэтому они и вывозят оборудование с заводов Запорожья.