Буданов: Украина приближается к знаковой битве в своей новейшей истории

Поддержание здорового веса тела —это основа крепкого здоровья. Эксперты назвали самые быстрые способы для потери лишнего веса. Во-первых, нужно
Эстрадная певица Лайма Вайкуле на днях шокировала заявлением. Она сообщила, что памятники погибшим советским солдатам во времена Великой
Несколько дней назад знаменитая российская киноактриса Елена Валюшкина посетила передачу «Ты не проверишь» на канале НТВ. Во время программы артистка
В финале 11 выпуска шоу «Маска» судьям пришлось выбирать, кто должен покинуть шоу — Гусеница или Скорпион. Первым высказался Алексей Воробьев. По его
В модном ресторане «Чайка» вчера прошла белая вечеринка журнала «КиноРепортер» в рамках 45-го Московского международного кинофестиваля. На ней
У Максима Галкина (ризнан иноагентов) были затяжные гастроли в Германии и США. Из-за этого юморист не смог даже отпраздновать день рождения
В конце февраля минувшего года руководство Первого канала поставило на паузу популярное шоу «Вечерний Ургант» из-за изменения сетки вещания.
Сегодня, в пятницу, в одном из классов школы на проспекте Культуры, 27/3 было зафиксировано возгорание. Отмечается, что огнем охватило обстановку
На старте «высокого сезона» в Смольном обеспокоены жалобами туристов, которых атакуют исторические персонажи и люди в ростовых куклах странных
Руководитель китайского дипломатического представительства во Франции Лю Шайе выступил с заявлением о политике западных государств по отношению к