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Буданов: Украина приближается к знаковой битве в своей новейшей истории

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Буданов: Украина приближается к знаковой битве в своей новейшей истории
Украина
Фото из открытых источников

Украина приближается к знаковой битве в своей новейшей истории. Об этом заявил начальник Главного управления разведки страны Кирилл Буданов в интервью агентству «РБК Украина».

Говоря о знаковой битве, главный военный разведчик Украины указал на ожидаемое масштабное наступление ВСУ.

«Когда оно начнется и на каких направлениях, как именно будет проходить - тайна. Но все понимают: мы приближаемся к этому событию», - сказал генерал Буданов.

Начальник ГУР также выразил уверенность в том, что силовым путем в ходе будущей контроперации Украиной будут возвращены «достаточные объемы территории».

Выход на границы Украины по состоянию на 1991 год, то есть с Крымом и Донбассом включительно, генерал Буданов считает вполне выполнимой и досягаемой для ВСУ задачей еще в нынешнем, 2023-ем, году.

Главный военный разведчик соседнего государства уверен, что Россия ничего не сможет этому противопоставить.

«Ядерного удара, если Украина зайдет в Крым, не будет. Любое поражение будет преподнесено как победа - как в случае с Херсоном», - уверенно сказал он.

Следует отметить, что в украинских медиа Буданов прослыл известным прогнозистом. Когда вначале ноября минувшего года СМИ брали у него интервью, поинтересовались, когда Украина вернет Херсон. Глава ГУР заверил журналистов, что случится это «еще до конца месяца».

Тогда его прогноз с усмешкой восприняли даже украинские паблики, не говоря уже о наших медиа - практически ежедневно региональные власти убеждали общество через комментарии, что с Херсона никто отступать не собирается. И в РФ верили местным чиновникам - некоторые даже больше, нежели генералу Сергею Суровикину, который предупреждал о том, что, возможно, придется принимать «непростые решения».

С 11 ноября минувшего года Херсон перешел под контроль Украины.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

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