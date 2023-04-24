Обед без бед: в Некрасовке открылась новая школа, в столовой которой может разместиться до 250 учеников

Детский сад на 11 групп и школа на 450 учеников открылись этой весной в московском районе Некрасовка. Новые детские учреждения объединяет современный дизайн и тщательный подход к еде – кормить юных некрасовцев будут специалисты столичного комбината питания.

Школа в Неркасовке заработала чуть раньше, в конце марта, по адресу: ул. Вертолетчиков, д. 2В. Четырёхэтажное здание построили по индивидуальному проекту, а вмещает оно 450 ребят. Помимо разнообразных классов и залов есть здесь и пищеблок со столовой, рассчитанной на 250 посадочных мест. Комбинат питания, который будет готовить для школьников, уже разработал 12-дневное меню с учётом вкусовых пристрастий самих едоков. Так что очень скоро они попробуют популярные у детей блинчики, оладьи, фриттату, маффины, пиццу и круассаны. Меню для школьного питания составлено так, чтобы в нём были супы, салаты, блюда из мяса, птицы и рыбы. Как и во всей Москве, едоки могут голосовать за понравившиеся обеды через мобильное приложение «Оценка питания». Благодаря ему в этом учебном году и появились многие любимые детьми блюда. Современный и комфортный интерьер также способствует разжиганию аппетита, школьники от увиденного в полном восторге.

— Мне понравилось, что тут все так красиво, новое оборудование, просторный зал, — оценила новую столовую ученика 10 класса Екатерина. — Здесь так приятно вместе с одноклассниками обсудить новые проекты, которые мы готовим на школьном IT-полигоне. В общем новая школа вызывает абсолютный восторг!

В детском саду на ул. Маресьева, д. 10А, который в апреле принял первых посетителей, ребята менее эмоциональны, но исключительно в силу возраста. Во всех отношениях эта новостройка уступает школе разве что этажностью – тут всего три. Зато вмещают они 11 групп, музыкальный и физкультурный залы, а также бассейн. Готовят специалисты на первом этаже в современном пищеблоке, а кушают ребята уже у себя.

— Питание детей в саду будет организовано по 20-дневному меню, — рассказала главный технолог организатора питания ООО «Верона» Ирина Берзина. — Дети дошкольного возраста быстро растут и развиваются, познают мир. Им нужно качественное полноценное питание. Поэтому меню составлено с учетом необходимой для полноценного роста и развития детей нормой калорий, белков, жиров, углеводов, а также витаминов и микроэлементов. Рассчитаны малейшие нюансы потребностей в пищевых веществах и энергии с учетом возраста, выверены объемы порций. Никакие полуфабрикаты, суррогаты, усилители вкуса в приготовлении блюд не используются.

Стремясь сохранить пищевую ценность продуктов и не испортить их вкус, повара на детской кухне используют щадящие технологии приготовления — варку, запекание, тушение, в общем, никакой жарки.

Развитие социальной инфраструктуры в Некрасовке исключительно школой и детским садом не ограничивается. В скором времени здесь введут в эксплуатацию дворец спорта.

— Дворцом его назвали не зря — это будет действительно одно из лучших спортивных сооружений в городе, которое вполне способно обеспечить потребности в занятии спортом жителей целого растущего перспективного района, — отметил руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов. — Заниматься в нем жители района смогут не только плаванием, но и еще 11 видами спорта: мини-футболом, волейболом, баскетболом хоккеем, фигурным катанием, единоборствами — вплоть до экстремальных видов спорта. Пропускная способность — около 400 человек в смену. Трибуны в зоне ледовой арены вместят 500 зрителей, а универсальный зал и бассейн - по 150 посетителей. Работы там сейчас на завершающем этапе. В активной стадии находится пуско-наладка всех инженерных систем, а лед можно намораживать уже хоть сегодня. Также для жителей Некрасовки возле Дворца спорта был благоустроен красивейший парк, в котором можно не только прогуляться, но и также заняться спортом.