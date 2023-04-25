Певец РФ Бердников разъяснил, почему певицу Темникову заблюрили в фильме о «Фабрике звезд»

Елену Темникову заблюрили в фильме, который приурочен 20-летию «Фабрики звезд». Своим комментарием решил поделится коллега певицы Александр Бердников.

Как считает артист, разгадку нужно искать «в политической плоскости». Выпускник «Фабрики звезд» в составе поп-группы «Корни» сообщил, что не понимает, почему Темникова на такое решение обиделась.

Всем ясно, из-за чего произошло такое, кто-то уехал, раз был не согласен. А другие остались. Если говоришь, что против, нужно понимать, что все видят все, не получится жить как ранее, как ни в чем не бывало. Думаю, ей аукнулось, — заявил Бердников.

Напомним, после оглашения СВО Елена в соцсетях раскритиковала позицию властей России. Она отметила, что в украинских городах живут много ее друзей. Вскоре певица удалила публикацию и уехала из РФ, но через несколько месяцев вернулась назад.