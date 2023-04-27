Резников: Контрнаступление Украины начнется неожиданно, но все поймут

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что контрнаступление ВСУ случится неожиданно для всех. Но все при этом поймут, что оно началось - по информационным сводкам и из сообщений в социальных сетях.

Российско-украинский вооруженный конфликт длится уже 15-й месяц кряду. Эффекта внезапности, казалось бы, на таком сроке добиться уже невозможно. Особенно если учесть, что военно-политическое командование Украины не скрывает, что планирует масштабное наступление. Соответственно, к нему готовятся и ВС России. И тем не менее, министр Резников настаивает на неожиданном начале.

«Наши бойцы социально и медийно очень активные. Залетая в очередное освобожденное село, они сразу же делают селфи и короткие стримы. И все всё поймут», - цитирует главу Минобороны Украины издание «Цензор.нет».

В то же время министр согласен с тем, что ожидания от контрнаступления Украины в обществе «несколько перегретые».

Об этом же пару дней назад говорил и советник главы Офиса украинского президента Михаил Подоляк. Он, комментируя публикации западных СМИ, которые называют контрнаступление «решающей битвой» Украины и России, подчеркнул, что конфликт такой интенсивности «не может решиться за 24-48 часов или одним контрнаступлением».

Таким образом, информационный «подогрев» в СМИ в преддверии контрнаступления продолжается. Учитывая, что у ВСУ может быть много различных вариантов, кроме южного фронта, никто на данном этапе точно не сможет спрогнозировать, где, когда и как украинское контрнаступление будет проходить. Также остается только догадываться, будет ли это одна, но мега-масштабная наступательная операция, или десятки операций поменьше, но на всех фронтах.