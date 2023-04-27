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Резников: Контрнаступление Украины начнется неожиданно, но все поймут

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Резников: Контрнаступление Украины начнется неожиданно, но все поймут
Украина
Фото из открытых источников

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что контрнаступление ВСУ случится неожиданно для всех. Но все при этом поймут, что оно началось - по информационным сводкам и из сообщений в социальных сетях.

Российско-украинский вооруженный конфликт длится уже 15-й месяц кряду. Эффекта внезапности, казалось бы, на таком сроке добиться уже невозможно. Особенно если учесть, что военно-политическое командование Украины не скрывает, что планирует масштабное наступление. Соответственно, к нему готовятся и ВС России. И тем не менее, министр Резников настаивает на неожиданном начале.

«Наши бойцы социально и медийно очень активные. Залетая в очередное освобожденное село, они сразу же делают селфи и короткие стримы. И все всё поймут», - цитирует главу Минобороны Украины издание «Цензор.нет».

В то же время министр согласен с тем, что ожидания от контрнаступления Украины в обществе «несколько перегретые».

Об этом же пару дней назад говорил и советник главы Офиса украинского президента Михаил Подоляк. Он, комментируя публикации западных СМИ, которые называют контрнаступление «решающей битвой» Украины и России, подчеркнул, что конфликт такой интенсивности «не может решиться за 24-48 часов или одним контрнаступлением».

Таким образом, информационный «подогрев» в СМИ в преддверии контрнаступления продолжается. Учитывая, что у ВСУ может быть много различных вариантов, кроме южного фронта, никто на данном этапе точно не сможет спрогнозировать, где, когда и как украинское контрнаступление будет проходить. Также остается только догадываться, будет ли это одна, но мега-масштабная наступательная операция, или десятки операций поменьше, но на всех фронтах.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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