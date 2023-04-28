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Резников: Украина готова к переговорам с Москвой только для обсуждения капитуляции России

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Резников: Украина готова к переговорам с Москвой только для обсуждения капитуляции России
Украина
Министр обороны Украины Алексей Резников

Власти Украины готовы к переговорам с Москвой, но только доя обсуждения капитуляции России и выплат репараций Киеву. Об этом во время сегодняшней пресс-конференции заявил министр обороны Украины Алексей Резников, пишет агентство «РБК-Украина».

По его словам, союзники Украины ни разу в беседах с ним не инициировали тему мирных переговоров, поскольку они якобы «четко понимают, что мы и не планируем их, поскольку наш президент дал четко понять, что не будет садиться за стол переговоров с тем, кто сегодня возглавляет Кремль».

«В будущем да, мы будем сидеть за столом переговоров, когда будем обсуждать выплату Россией репараций и контрибуций в интересах Украины... Акт капитуляции Москвы также будем обсуждать», - высказался Резников.

На этом же брифинге министр заверил, что ВСУ к проведению контрнаступления «глобально» готовы. И оно начнется, как только будет «воля Божья, погода и решение командиров».

Следует напомнить, что пока инициативу на театре боевых действий удерживают российские войска - они перехватили ее зимой, вскоре после контролируемого отхода с правобережья Херсонской области. Сейчас самой горячей точкой на карте продолжает оставаться Бахмут - идут бои за западную часть города.

На других направлениях фронта - позиционные бои в ожидании украинского контрнаступления. Российские военные, а также отечественные эксперты призывают граждан не паниковать и уверяют, что ситуация контролируемая - ВС РФ к отражению наступательной операции противника готовы, а украинские войска ожидает полный разгром.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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